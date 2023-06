Celebrazioni per la Ghostbusters Week al Vigamus Di Roma

Ghostbusters: Spirits Unleashed, Illfonic celebra la Ghostbusters Week al Vigamus Di Roma

È iniziata da pochissimo la Ghostbusters Week al Museo del Videogioco, che si terrà dall'8 all'11 giugno, dove è possibile provare il gioco di Illfonic anche sulle postazioni PC gaming Erazer e in compagnia dei cosplayer di Ghostbusters Italia.







Illfonic è felice di annunciare la sua partecipazione con il videogioco Ghostbusters: Spirits Unleashed alla Ghostbusters Week , che si sta svolgendo presso il Vigamus – Il Museo del Videogioco di Roma e in altre località del territorio italiano per celebrare il 39 ° anniversario dell'uscita, l'8 giugno 1984, del primo film della saga dei Ghostbusters. Durante le giornate di questo evento sarà possibile immergersi completamente nel mondo dei Ghostbusters, grazie al coinvolgimento dei ragazzi dell'Associazione Culturale Ghostbusters Italia , che animeranno i numerosi eventi. Nella giornata di lancio dell'evento, a vestire i panni degli Acchiappafantasmi, è stato presente anche Edoardo Stoppacciaro , attore e doppiatore che ha prestato la propria voce al personaggio di Egon Spengler nell'ultima pellicola della saga.



L'attività principale della Ghostbusters Week si svolgerà dall'8 all'11 presso il Vigamus di Roma; qui i visitatori del museo hanno la possibilità di scoprire e ammirare le riproduzioni degli oggetti di scena e dell'armamentario degli Acchiappafantasmi, utilizzati durante le riprese dei film dell'iconica saga ed equipaggiabili virtualmente anche nell'acclamato videogioco Ghostbusters: Spirits Unleashed di Illfonic.



I visitatori del Museo del Videogioco possono sfidarsi in emozionanti partite multiplayer 4 contro 1 a Ghostbusters: Spirits Unleashed su tutte le piattaforme per le quali è disponibile il gioco – PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Serie X|S – sulle console in dotazione al museo e sui notebook gaming Erazer , gentilmente forniti per l'occasione da Medion.



I PC Erazer con i quali gli aspiranti Ghostbusters possono immergersi nel mondo virtuale e vestire i panni dei loro beniamini in emozionanti avventure sono il Beast X30 , il Major X10 e il Crawler E30 . Questi dispositivi garantiscono prestazioni di gioco ottimali e offrono ai giocatori di godere appieno dell'evento e di immergersi completamente nell'esperienza di gioco.



Ghostbusters: Spirits Unleashed sarà protagonista anche presso il Museo del Giocattolo di Zagarolo . La Collector Edition del gioco Illfonic, che si presenta come il celebre tomo Guida Spiritica del Tobin , è stata infatti scelta per essere integrata nella sezione dedicata ai prodotti di intrattenimento appartenenti al mondo dei Ghostbusters. Tale Collector Edition sarà inoltre sfoggiata da alcuni dei ragazzi di Ghostbusters Italia, che per l'occasione si sono recati a New York, davanti alla Fire House , la celebre caserma dei pompieri, quartier generale dei Ghostbusters nei primi due film della saga.



