Cosa fa e quanto guadagna un programmatore Java nel 2023?

Oggi il mondo del web regna e sappiamo bene che il mondo del lavoro, in particolare le aree IT di un’azienda, è completamente dominato da questo signore chiamato Internet.

Una delle figure più ricercate nell’area IT è sicuramente il programmatore Java, tant’è che sul web spopolano i corsi formativi per acquisire le giuste skills.

Ma cosa fa realmente il programmatore Java? Ed essendo una figura così ricercata è ben retribuita?



Ce lo spiega BitCamp.



Chi è e cosa fa il programmatore Java?

Quanto guadagna un programmatore Java?

Uno Java Developer, è una figura molto ricercata nel campo dell’Information and Communications Technology e il suo è uno dei lavori più richiesti. Il programmatore ha un’alta conoscenza sia del, il più diffuso per sviluppare siti web, videogiochi e applicazioni mobile, che della, come HTML o CSS.Un buon programmatore Java inoltre deve essere dotato di molta, avere la capacità di. Programmare richiede solide, nonché una predisposizione alMolti programmatori Java sono laureati in ingegneria informatica, altri possiedono semplicemente attestati che ne qualificano le competenze.Il programmatore Java è unae capace di dare un contributo prezioso nel team di sviluppo interno ad aziende o società di consulenza. Questa figura infatti oltre ad utilizzare il linguaggio Java per lo, oggetti, strumenti e librerie, collabora spesso con altri specialisti, come ad esempio il Software Engineer o il Back End Developer, al fine di utilizzare anche altried occuparsi dei framework e dei database relazionali.Inoltre, il programmatore Java si occupa anche delle, andando quindi alla ricerca di errori e malfunzionamenti per correggerli per tenere ogni item sempre aggiornato pertanto, in base al tipo di lavoro che andrà ad affrontare utilizzerà Java, Unreal Engine, Python, o Ruby.Sappiamo che vi state chiedendo se tutte queste mansioni da super eroe del web vengano pagate a dovere.Ebbene, possiamo dire di sì!Siccome è una figura molto ricercata e c’è una carenza di specialisti, la carriera di programmatore Java permette anche aila possibilità di una, destinata ad aumentare già dopo i primi 4 o 5 anni di lavoro; infatti, una ricerca ha dimostrato che in Italia questo siaLo stipendio, in ogni caso, cambierà a seconda delle proprie capacità tecniche, delle mansioni che dovranno essere svolte e, soprattutto, degli anni di esperienza pratica nel settore.Come per tutti i lavori, è necessario; difatti, si parte solitamente con uncome programmatore Java,con una paga base per tutti i mesi di prova.Una volta completato il periodo di stage ed essere stati assunti dall'azienda, un(quindi con 1-3 anni di esperienza) avrà uno stipendio che si aggira sui 26.000 euro annui.Dopo 4-5 anni di esperienza si parla diil cui stipendio medio è di circa 30.000 euro all'anno, superiore di circa 150 € mensile (+10%) rispetto alla retribuzione mensile media in Italia.Dopo diversi anni di esperienza, ossia quando sarà diventato una, uno sviluppatore Java potrà puntare a uno stipendio anche molto più alto, che può andare oltre i 60.000 euro all'anno.Stiamo quindi parlando di una realeper tutti coloro che sono appassionati del mondo informatico e desiderano fare di questa passione un lavoro.

