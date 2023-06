Nuovo trailer di Battle Shapers

Il team di Metric Empire:

"Questo fantastico sparatutto in prima persona di fantascienza rogue-lite ti consente di falciare sciami di robot corrotti, maneggiare un arsenale di armi e abilità futuristiche e rubare i poteri dei boss per scatenare attacchi devastanti."









Metric Empire ha presentato in anteprima il nuovo video di gameplay per il loro prossimo titolo, Battle Shapers, durante lo showcase Guerilla Collective di The MIX. Il nuovo video mostra splendidi filmati mai visti prima e amplia ulteriormente la progressione del gioco.



Battle Shapers arriverà in accesso anticipato per PC Windows nell'estate 2023.

