EA SPORTS E CONMEBOL PARTNERSHIP PER IL MONDO DEL CALCIO

Il rinnovo pluriennale della partnership vede EA SPORTS continuare a essere il partner esclusivo della CONMEBOL per i videogiochi sportivi, e includerà un ulteriore sostegno alle iniziative calcistiche di base e la sponsorizzazione delle CONMEBOL Club Competitions.

Electronics Arts e CONMEBOL, la più antica confederazione continentale del mondo e l'organo di governo del calcio in Sud America, hanno annunciato uno storico rinnovo pluriennale della loro partnership con EA SPORTS. L’accordo vedrà EA SPORTS diventare Sports Video Gaming Partner esclusivo di CONMEBOL, garantendo la presenza delle competizioni calcistiche più prestigiose del Sud America nel nuovo ecosistema del marchio EA SPORTS FC.L'accordo consentirà inoltre a entrambe le organizzazioni di offrire un'esperienza calcistica senza precedenti ai tifosi sudamericani, grazie all’integrazione delle licenze delle competizioni CONMEBOL di fama mondiale, come CONMEBOL Libertadores, CONMEBOL Sudamericana, CONMEBOL Recopa e CONMEBOL eLibertadores."L'autenticità è al centro dell'esperienza EA SPORTS FC e la nostra rinnovata partnership con CONMEBOL celebra ed eleva il calcio sudamericano a livello globale", ha dichiarato David Jackson, VP Brand, EA SPORTS FC. "Le partnership con le federazioni sono fondamentali per costruire una piattaforma calcistica innovativa e in continua evoluzione per i fan di tutto il mondo, e siamo entusiasti che la CONMEBOL condivida la nostra visione del futuro del calcio con EA SPORTS FC".EA SPORTS ha definito il calcio a livello interattivo per 30 anni e ha costruito una comunità calcistica globale di oltre 150 milioni di persone su più piattaforme - una comunità che EA SPORTS FC continuerà a far crescere insieme a partner come CONMEBOL che condividono l'obiettivo comune di un futuro del calcio a misura di tifoso. Essendo costruita secondo i principi di inclusività e innovazione, i fan continueranno a vivere un'autenticità senza pari con l'accesso a più di 19.000 giocatori con licenza completa, 700 squadre e 30 campionati, con il supporto di oltre 300 partner calcistici globali che consentiranno un'ulteriore espansione in nuove aree del calcio femminile e del calcio di base."Siamo molto soddisfatti del rinnovo della nostra partnership con EA SPORTS, una società che condivide il nostro impegno per l'espansione e lo sviluppo del calcio sudamericano", ha dichiarato Alejandro Domínguez, presidente della CONMEBOL. "La CONMEBOL è impegnata nella ricerca di nuove e migliori risorse che arricchiscano l'esperienza di milioni di tifosi nel nostro continente e nel mondo con i nostri tornei e competizioni. In questo percorso, EA SPORTS è un alleato di valore unico".EA SPORTS sosterrà inoltre il calcio di base in tutta la regione con la sua piattaforma EA SPORTS FC FUTURES unendo le forze con il programma CONMEBOL Evolución. Sostenendo CONMEBOL Evolución, EA SPORTS si allinea al suo obiettivo globale di promuovere la crescita e lo sviluppo del calcio in tutto il mondo.Inoltre, EA SPORTS continuerà a contribuire a elevare e promuovere il calcio femminile diventando sponsor ufficiale del torneo reale della CONMEBOL Libertadores Femenina, evidenziando un impegno costante per aiutare, imparare, crescere e sostenere il gioco a ogni livello.I tifosi possono registrarsi su easports.com/fc per entrare a far parte del Club ed essere tra i primi a saperne di più, anche in vista degli aggiornamenti dettagliati del prodotto in arrivo a luglio.

