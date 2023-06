First Playable 2023: evento business per i videogiochi in Italia

Manca solo un mese alla quinta edizione di First Playable , l'evento business di riferimento per il settore dei videogiochi in Italia, organizzato da IIDEA e Toscana Film Commission - Fondazione Sistema Toscana , in collaborazione con Agenzia ICE . L'appuntamento è infatti in programma per il 6 e 7 luglio 2023 a Firenze negli spazi di Nana Bianca .



Per tutti gli studi di sviluppo di videogiochi ei liberi professionisti italiani che si sono registrati all'evento, è già possibile accedere direttamente dal sito ufficiale di First Playable alla piattaforma di MeetToMatch – Matchmaking Partner – per fissare incontri di business 1:1 con gli oltre 30 editori e investitori internazionali che hanno già confermato la loro presenza a Firenze.*



L'obiettivo principale di First Playable è di facilitare le connessioni tra le imprese di produzione italiane e gli operatori internazionali per opportunità di business e creare una vetrina internazionale per lo sviluppo di videogiochi made in Italy. Solo nella passata edizione dell'evento sono stati organizzati ben 630 appuntamenti di lavoro in 2 giorni.



L'edizione 2023 potrà contare inoltre sul supporto di diversi partner che porteranno valore all'evento attraverso contenuti esclusivi. Per la prima volta Google, Diamond Partner, sarà presete per illustrare come l'industria italiana dei videogiochi può far crescere il proprio business con l'aiuto delle Google Gaming Solutions su tutte le piattaforme. Google terrà anche un workshop dedicato al miglior modo di fare user acquisition. Inoltre, saranno partner dell'iniziativa Google e Unreal Engine , Diamond Partner, Acer, AWS for Games e Maga Animation Studio – Silver Partner – ei Partner 34BigThings, Broken Arms Games e MixedBag .



Per avere maggiori informazioni sull'evento, registrarsi o accedere alla piattaforma di matchmaking, è sufficiente visitare il sito di First Playable . La partecipazione per gli sviluppatori italiani è gratuita.