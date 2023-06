Le migliori piattaforme e-commerce: guida alla scelta

Scegliere la migliore piattaforma e-commerce è un arduo compito poiché ci sono vari fattori da tenere in considerazione, quali competenze tecniche, budget a disposizione, tipo di prodotto che si vende, ed inoltre il mercato propone tantissime scelte.



Matrix Digital Factory ti aiuterà nella scelta più giusta per far crescere il tuo business.





Cos’è una piattaforma e-commerce e perché sceglierla

Quali sono le migliori piattaforme?

Iniziamo, intanto, col capireUna piattaforma di e-commerce è un software che ti permette di costruire un negozio online e di gestire un business. Essa offre gli strumenti per creare e gestire il tuo sito, compresi i prodotti e le operazioni quotidiane. Molte piattaforme sono dotate della funzione(cioè la funzione che ti permette di avere dei template da copiare e spostare) che ti renderanno la creazione più facile e veloce.Varie sono le ragioni per le quali scegliere l’utilizzo di una piattaforma e-commerce. In primo luogo, soprattutto se non sei un mago dell’informatica, la scelta dell’utilizzo di una piattaforma e-commerce ti faciliterà poiché appunto crea da sola tutte le funzioni ed i codici che prima bisognava creare da zero; inoltre è unainfatti le piattaforme e-commerce non sono molto costose ed anzi, alcune di loro, offrono certi servizi base gratuitamente. Avrai quasi sempre delle piccole spese con tutte le piattaforme per usare le funzioni premium, tuttavia, il costo è piuttosto basso rispetto a sviluppare la tua soluzione partendo da zero. Altra ragione per scegliere una piattaforma e-commerce è l’utilizzo, con il quale è possibile “delegare” più parti della gestione del tuo sito e sarai quindi in grado di concentrarti semplicemente sulla crescita del tuo business e del tuo fatturato. Infine, se scegli di usare una soluzione commerciale, potrai beneficiare dellaed avere quindi la garanzia di un aiuto professionale in caso di necessità.Come dicevamo, molte sono le piattaforme disponibili, di seguito ne citiamo tre delle migliori:Prima fra tutte èè una piattaforma di commercio elettronico che agevola le operazioni per chi non possiede particolari competenze tecniche in termini di programmazione o Web design, ma desidera comunque aprire un negozio con un proprio nome a dominio. Tra i principali vantaggi di questa piattaforma abbiamo il servizio di hosting incluso, la possibilità di gestire tutto in maniera centralizzata, di personalizzare con grande variabilità il design e di utilizzare componenti aggiuntivi per aumentare e migliorare le funzioni del negozioAltra soluzione è, è un plugin gratuito per Word Press che automaticamente ti aiuterà a creare un vero e proprio negozio online. Il software di base gestisce le funzionalità essenziali dell’e-commerce come i clienti internazionali, la gestione dell’inventario, la gestione dell’IVA sulle vendite, il calcolo dei costi di spedizione e i coupon. La versione gratuita di WooCommerce è arricchita con oltre 330 estensioni che possono aggiungere infinite funzionalità. Aspetto positivo di WooCommerce è l’assistenza di Aruba, estremamente utile se si è alle prime armi e si presenta qualche problema tecnico.Infine, abbiamoquesta piattaforma è una delle soluzioni più complete e professionali tra quelle disponibili. Si tratta, infatti, di un CMS open source di fascia alta, ideale per grossi business e per la gestione di più negozi in contemporanea. È possibile acquistare ed aggiungere plugin ed estensioni a pagamento. Tra i vantaggi di questa piattaforma e-commerce ci sono: la completa possibilità di personalizzazione di ogni aspetto dell’e-commerce, la grande presenza di temi e plugin da poter installare, un buon servizio di ottimizzazione SEO e la possibilità di gestire più negozi in contemporanea.

