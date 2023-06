Cuba Gooding Jr. raggiunge un accordo extragiudiziale per l'accusa di stupro, evitando un processo con testimonianze di altre donne

L'attore premio Oscar Cuba Gooding Jr. ha recentemente risolto un'accusa di stupro attraverso un accordo extragiudiziale, evitando così un processo che avrebbe coinvolto le testimonianze di altre tre donne che lo accusavano di abusi perpetrati tra il 2009 e il 2019.

Cuba Gooding Jr., noto per il suo ruolo nel film del 1996 "Jerry Maguire", ha affrontato numerose accuse di molestie da parte di circa venti donne. Tuttavia, l'attore ha ammesso solo lo scorso anno di aver compiuto un bacio non consensuale. Il processo relativo a fatti risalenti al 2013, insieme a una denuncia del 2020, avrebbe dovuto avere inizio oggi a New York. Tuttavia, è stato comunicato in tribunale che "le parti si sono accordate", mettendo così fine alla procedura legale.

Altre News per: cubagoodingraggiungeaccordoextragiudizialeaccusastupro