New York City denuncia Hyundai e Kia per negligenza nel prevenire il furto dei loro veicoli

La città di New York denuncia Hyundai e Kia per negligenza e disturbo pubblico, affermando che i loro veicoli sono facili da rubare. Questo contenzioso si sta diffondendo in molte altre città degli Stati Uniti, tra cui Baltimora, Cleveland, Milwaukee, San Diego e Seattle. In una denuncia presentata al tribunale federale di Manhattan, New York City accusa le case automobilistiche di non aver installato dispositivi antifurto chiamati immobilizzatori sulla maggior parte delle loro auto tra il 2011 e il 2022, rendendo i loro veicoli "quasi unici" tra i produttori automobilistici.

Secondo l'amministrazione, questa mancanza ha aperto le porte al furto di veicoli, alla criminalità, alla guida spericolata e al disturbo pubblico. La città afferma che il numero di furti di veicoli Hyundai e Kia è raddoppiato l'anno scorso, seguito da un aumento significativo nei primi quattro mesi del 2023, con 977 veicoli sottratti segnalati, rispetto ai 148 dello stesso periodo del 2022. Al contrario, i furti di veicoli BMW, Ford, Honda, Mercedes, Nissan e Toyota sono diminuiti quest'anno. La denuncia richiede danni compensativi e punitivi senza specificare l'importo.

Il mese scorso, Hyundai e Kia hanno raggiunto un accordo da 200 milioni di dollari per un'azione collettiva dei consumatori riguardante i furti. Questa causa coinvolgeva circa 9 milioni di proprietari di veicoli negli Stati Uniti e prevedeva un risarcimento fino a 145 milioni di dollari per coprire le perdite dei veicoli rubati, come dichiarato dagli avvocati dei produttori. A febbraio, Hyundai e Kia hanno annunciato di offrire aggiornamenti software per 8,3 milioni di veicoli statunitensi che non erano dotati di immobilizzatori.

