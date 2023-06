Il governo USA ha recuperato veicoli di origine non umana: le rivelazioni di un ex informatore dell'esercito

Un ex informatore che ha prestato servizio nell'esercito degli Stati Uniti e ricoperto diversi ruoli di intelligence ha fatto affermazioni sconcertanti riguardo al recupero di veicoli di origine "non umana" da parte del governo federale degli Stati Uniti. Secondo David Grusch, i veicoli tecnici di origine esotica, simili a veicoli spaziali, sono atterrati o si sono schiantati e il governo ha fatto grandi sforzi per insabbiare queste scoperte. Le sue dichiarazioni sono diventate virali su Internet.

"The Debrief" ha riportato che Grusch ha dichiarato al Congresso e all'ispettore generale degli Stati Uniti che queste informazioni sono state illegalmente nascoste ai legislatori che hanno recentemente tenuto udienze sull'attività degli UFO. L'esercito americano ha adottato l'acronimo UAP (fenomeni aerei non identificati o fenomeni anomali non identificati) per descrivere questi oggetti.

Grusch, un ex ufficiale di combattimento in Afghanistan e rappresentante del National Reconnaissance Office presso la UAP Task Force, ha rivelato che il governo degli Stati Uniti ha recuperato materiale di origine esotica per decenni. Gli oggetti recuperati sono stati analizzati e si è determinato che sono di origine non umana o extraterrestre, basandosi sulla morfologia dei veicoli, sui test scientifici dei materiali e sulle firme radiologiche.

Grusch ha dichiarato che sta affrontando ritorsioni e ha assunto un avvocato per proteggere la sua identità di informatore. Ha anche rivelato che altri alti ufficiali dell'intelligence hanno condiviso con lui informazioni su un programma segreto. Queste rivelazioni avvengono in un momento in cui l'esercito americano ha ammesso per la prima volta incontri con oggetti che sfidano la tecnologia conosciuta.

Le affermazioni di Grusch mettono in luce una sofisticata campagna di disinformazione perpetrata dal governo USA nei confronti della popolazione, ostacolando la preparazione per un possibile contatto con intelligenze non umane. Inoltre, sostiene che gli Stati Uniti e altre nazioni stanno conducendo operazioni top secret per "reingegnerizzare" questi veicoli allo scopo di creare armi avanzate.

Queste affermazioni giungono poco dopo che un alto funzionario del Pentagono ha ammesso avvistamenti di sfere metalliche non identificate in tutto il mondo. Il dibattito sull'esistenza di vita extraterrestre e l'interesse per i fenomeni UFO sono in costante aumento.

