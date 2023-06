Gli Inferi accolgono tutti: Diablo IV è già il titolo più venduto di sempre di Blizzard Entertainment al lancio





Diablo IV

, l'attesissimo nuovo capitolo dell'iconica serie Diablo, è disponibile ora.Diablo IV è stato immediatamente il gioco di Blizzard Entertainment più venduto di sempre,

con il più alto numero di unità vendute da Blizzard prima del lancio, sia su console che su PC

. Nei quattro giorni trascorsi dall'inizio dell'accesso anticipato il 1° giugno, Diablo IV è stato giocato per 93 milioni di ore, ovvero più di 10.000 anni, l'equivalente di 24 ore al giorno dall'inizio della civiltà umana. Diablo IV offre possibilità cross-platform e cross-progression su PC Windows, Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation5, PlayStation4, oltre a un massimo di quattro giocatori in cooperativa, compresa la cooperativa locale a due giocatori su console.

"Questo è un momento per il quale stiamo lavorando da anni nel team diDiablo IV", ha detto Rod Fergusson, il responsabile generale di Diablo. "Siamo estremamente orgogliosi di offrire a tutti la storia più coinvolgente mai raccontata in un titolo di Diablo. I giocatori hanno a disposizione una grande varietà di scelte, tra cui la personalizzazione del personaggio, l'equipaggiare abilità personalizzate per combattere contro gli orribili demoni nel mondo, fino a collezionare oggetti leggendari per supportare il proprio stile di gioco o per scoprirne altri.Sin dal primo annuncio del gioco avvenuto nel 2019, è stato il supporto di milioni di persone in tutto il mondo che ci ha spinti verso l'uscita della nostra oscura versione di Sanctuarium. Ave Lilith, Beata Madre."

"Il nostro obiettivo in Blizzard è creare esperienze leggendarie che tutti possano condividere, eDiablo IV è una realizzazione incredibile di quell'obiettivo." ha detto Mike Ybarra, presidente di Blizzard Entertainment. "Con un gameplay altamente personalizzabile, una storia avvincente e tantissime opzioni per interagire con il mondo, questa grandiosa espressione dell'universo di Diablo è un eccellente esempio di quello di cui è capace il nostro talentuoso team di sviluppo. Che si tratti di veterani della serie o gente che arriva su Sanctuarium per la prima volta, tutti sono i benvenuti nel lancio globale di Diablo IV."

Ambientato 50 anni dopo gli eventi diDiablo III: Reaper of Souls, Diablo IV si apre con l'evocazione di Lilith, la Figlia dell'Odio, nel regno dei mortali di Sanctuarium. Le terre sono infestate da orribili creature, e solo le anime più coraggiose potranno affrontare la minaccia del caos. I giocatori e le giocatrici possono personalizzare la loro esperienza di gameplay come preferiscono, sperimentando con vari alberi di abilità e provare varie combinazioni di incantesimi e abilità, mentre combattono per restituire Sanctuarium nelle mani dei suoi abitanti.

Diablo IV ha a disposizione unmondo enorme, che è possibile esplorare nei panni di una delle 5 classi: i Druidi mutaforma, gli agili Ladri, gli Incantatori elementali, i brutali Barbari e i ritualistici Negromanti. Non esiste un percorso migliore; tutti possono scegliere come progredire, che sia andare direttamente all'inseguimento di Lilith o esplorare gli oscuri angoli di ogni regione e potenziare le proprie abilità. La terra di Sanctuarium è molto varia, con diversi biomi e bestie demoniache, e i giocatori e le giocatrici dovranno mettere alla prova le loro abilità in oltre 120 spedizioni e decine di missioni secondarie, il tutto mentre affrontanoBoss mondiali ed esorcizzano le Roccaforti appestate in un mondo aperto condiviso e collaborativo.

Ma non è tutto. Dopo aver completato la storia principale, i giocatori e le giocatrici potranno esplorare una folta serie di attività di fine gioco per proseguire con la loro avventura e raggiungere livelli di potere sempre più formidabili. Dalla terribile e periodicaMarea infernale alle difficili Spedizioni da Incubo, ci sono tanti modi per utilizzare il sistema diTabellone dell'Eccellenza completamente aggiornato e continuare a personalizzare la propria avventura.



Il gioco include anche iSussurri dei Morti, che forniscono ricompense leggendarie dando la caccia a nemici particolari nel mondo, e iCampi dell'Odio, che offrono delle zone apposite per sfidare gli altri personaggi e ottenere fama PvP. Inoltre, i giocatori e le giocatrici potranno continuare a restare invischiati negli avvenimenti di Serie di Missioni con l'uscita regolare diStagioni ed espansioni, che aggiungono nuove funzionalità di gioco, nuove serie di missioni, personaggi, sfide e bottini leggendari.

Acquisto delle edizioni digitali e bonus

Diablo IV è disponibile come acquisto digitale con la Standard Edition (69,99 $), Deluxe Edition (89,99 $) e Ultimate Edition (99,99 $). Ogni edizione digitale include uno o più oggetti per accompagnarti contro le progenie infernali che flagellano Sanctuarium:

Standard Edition: Include le Ali di Inarius e la mascotte Inarius Murloc in Diablo III, la cavalcatura Amalgama dell'Ira in World of Warcraft e il set cosmetico Oscurità Alata Bruna in Diablo Immortal

Deluxe Edition: include tutti i contenuti della Standard Edition, il Pass Battaglia stagionale premium sbloccato per la Stagione 1 in Diablo IV, l'armatura cavalcatura Carapace Infernale e la cavalcatura Tentazione in Diablo IV.

Ultimate Edition: include tutti i contenuti della Deluxe Edition, oltre a un Pass Battaglia stagionale accelerato sbloccato per la Stagione 1 in Diablo IV (sblocco del Pass Battaglia premium stagionale, 20 salti di grado e un oggetto cosmetico) e l'emote Ali del Creatore in Diablo IV.

I devoti possono anche acquistare il cofanetto da collezione in edizione limitata di DiabloIV (96,66 $), che include una Candela della Creazione con due facce, una Mappa di Sanctuarium in tessuto, un tappetino per mouse Occulto, una Spilla degli Horadrim, due stampe artistiche con effetto matte (47,09 cm x 27,4 cm) e un Artbook della Collector's Edition di Diablo IV. Disponibile per l'acquisto nel Blizzard Gear Store e tramite rivenditori autorizzati in Australia e Nuova Zelanda.

