Ezviz H8c: un occhio sempre vigile sulla casa

Dotata di numerose funzioni smart, la videocamera outdoor motorizzata di Ezviz cattura video con risoluzione 1080p, garantisce una perfetta visione notturna e si installa con estrema facilità.

Partite tranquilli per il weekend e per le meritate vacanze: con Ezviz la vostra casa sarà sempre al sicuro anche in vostra assenza. Sì, perché grazie alla tecnologia e all’ intelligenza artificiale integrate nelle videocamere per la sicurezza di Ezviz , avrete sempre tutto sotto controllo, 24 ore su 24. Semplici da installare, non è necessario l’intervento di un tecnico, e ancor di più da configurare e gestire grazie all’app per smartphone e dispositivi mobili, le videocamere di Ezviz sono frutto della lunga esperienza del produttore nell’ambito della videosorveglianza. Potrete così godervi al meglio i vostri momenti di relax con la certezza che al vostro rientro non ci saranno brutte sorprese.

Fra i modelli più recenti in gamma c’è l’evoluta Ezviz H8c, telecamera Wi-Fi con obiettivo motorizzato , capace di offrire eccellenti prestazioni a fronte di un prezzo molto contenuto. Distribuita in Italia da Hinnovation , la Business Unit di Nital dedicata ai prodotti più smart e innovativi che la tecnologia rende oggi disponibili, è in vendita a soli 99,99 euro .

Pensata per gli ambienti outdoor, è robusta, impermeabile e compatta ed è in grado di resistere a ogni tipo di intemperie. Può essere utilizzata in presenza di qualsiasi condizione atmosferica per monitorare giardini, cortili, ingressi e spazi aperti di ogni tipo, tutto grazie a un solo dispositivo: un vero e proprio guardiano digitale attivo sia di giorno sia di notte . Dispone infatti anche di una visione notturna estremamente efficiente, che prevede riprese sia a colori sia in bianco e nero ma mette a vostra disposizione anche un’evoluta modalità smart grazie a cui la telecamera illumina automaticamente l’ambiente in caso di rilevamento del movimento.

Ezviz H8c è dotata poi della funzione di difesa attiva che, in caso sia rilevata la presenza di estranei, accende una sirena a volume elevato e due faretti abbaglianti con luce intermittente per spaventare e mettere in fuga gli intrusi. Grazie alla motorizzazione, inoltre, la videocamera riduce al massimo i punti ciechi nell’area da monitorare. E c’è di più: Ezviz H8c realizza video con risoluzione 1080p e tecnologia video H.265 per un eccellente grado di dettaglio.

Grazie alla possibilità di comunicazione audio bidirezionale potrete, attraverso il microfono dello smartphone, dialogare da remoto con chi si trova nei pressi della videocamera - come un corriere, il postino o un ospite - oppure intimare a un intruso di allontanarsi immediatamente dalla vostra proprietà.

Ezviz H8c supporta schede microSD fino a 512 GB di capacità, per archiviare registrazioni video da visualizzare all’occorrenza. Può sfruttare inoltre il servizio di storage del servizio CloudPlay di Ezviz . Ma non è tutto: si integra alla perfezione anche con Google Assistant e Amazon Alexa. Grazie alle due antenne ad alte prestazioni di cui è dotata, la comunicazione Wi-Fi sarà sempre stabile e potente ovunque deciderete di posizionarla.

Che siate comodamente seduti in salotto, impegnati al lavoro oppure, ancor meglio, a godervi le meritate vacanze, Ezviz H8c sarà sempre il perfetto alleato per la sicurezza della vostra casa . Una soluzione evoluta, pratica, efficiente e dal costo contenuto.

Maggiori informazioni su Ezviz su hinnovation.it/ezviz dove, oltre a scoprire tutti i dettagli di Ezviz H8c, potrete visualizzare e acquistare tutti gli altri prodotti presenti in gamma.

Altre News per: ezvizocchiosemprevigilesullacasa