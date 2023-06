Tragico omicidio a causa del rumore dei bambini: Una madre afroamericana uccisa dalla vicina di casa

Nella tranquilla cittadina di Marion County, in Florida (Stati Uniti), un evento tragico ha sconvolto la comunità locale. Aj Owens, una madre afroamericana di quattro figli, è stata vittima di un omicidio spietato a causa del chiasso provocato dai suoi bambini. La vicenda, riportata dai media locali, ha destato indignazione e sconcerto.

Secondo la ricostruzione iniziale, la vicina di casa, infastidita dal rumore dei giochi dei piccoli in giardino, ha preso di mira i bambini lanciando dei pattini contro uno di loro. Allertata da uno dei suoi figli, Aj Owens si è recata nella casa dei vicini per chiedere spiegazioni, ignara del terribile destino che l'avrebbe attesa.

Al suono del campanello, invece di ricevere risposte, la donna ha subito una raffica di colpi di pistola attraverso la porta, senza alcuna possibilità di difesa. Questa versione è stata confermata dall'avvocato di Aj Owens, il noto attivista Ben Crump, che ha sottolineato come la vicina di casa, una donna bianca, avesse precedentemente insultato la signora Owens e i suoi figli con commenti razzisti. L'odio e il pregiudizio hanno portato a un atto di violenza insensato.

La famiglia della vittima è in cerca di giustizia, ma al momento non sono stati effettuati arresti. Questo tragico episodio mette in evidenza la necessità di una maggiore consapevolezza e tolleranza all'interno delle comunità, affinché simili atti di violenza e discriminazione non si ripetano.

