Come scegliere il profumo in estate: la fragranza perfetta

L’estate sta arrivando e con essa nuove avventure e nuovi ricordi; e s’è vero che, come dice Paco Rabanne, “Un profumo deve essere tanto carico di significato quanto leggero da portare” , perché rinunciare al profumo perfetto da associare alla nostra memoria estiva?



Ecco quindi che Idea Bellezza ti aiuta a scegliere la nota profumata perfetta da portare con te quest’estate.





Quali sono fragranze da scegliere?

Quali profumi evitare?

Spesso si tende a pensare che il profumo d’estate debba essere limitato ma in realtà si dovrebbe semplicemente regolarne la scelta poiché i profumi sono in gran parte influenzati dalla temperatura si esterna che del corpo. Il calore, infatti, fa evaporare più velocemente i componenti profumati, motivo per cui per le fragranze estive sono preferibili fragranze più leggere e rinfrescanti.Prima di guardare i profumi estivi più famosi o farsi accecare dalla bella bottiglina, è importante ovviamente conoscere i propri gusti personali ma ricordiamo anche che, al di là della stagionalità, quello che deve guidare la scelta di un profumo è sempre l'emozione: se la fragranza ci racconta una storia e ci fa stare bene, allora è la fragranza giusta per noi e non c'è motivo di privarcene solo perché fa caldo.In generale, per il profumo estivo, consigliamo di optare per l’eau de toilette in quanto ha una durata più lunga rispetto alle altre opzioni.Per quanto riguarda la scelta delle fragranze, il consiglio è comunque quello di scegliere profumi dalle note fresche come quelle marine; ovviamente, quando si pensa all’estate automaticamente il mare ti torna alla mente infatti molte sono le fragranze che richiamano i profumi del mare, spesso combinate con aromi leggeri come le note di limone e pompelmo che ne amplificano la freschezza oppure pungenti come quelle delle spezie.Se preferite, invece, profumi più delicati ma allo stesso tempo freschi e d’effetto, l’opzione adatta a voi sono le fragranze agrumate come il limone, il bergamotto, il pompelmo e il mandarino: un toccasana per il buonumore, perfetti al mare ma anche in ufficio.Cioccolato o vaniglia anche d’estate non guastano mai soprattutto se abbinati con note più fresche che spezzano un po’. Ad esempio se al cacao adattiamo le note fresche di un frutto, la nostra fragranza risulterà calda, quasi tropicale per cui ottima per l’estate. Anche la vaniglia, con un pizzico di spezie, ci riporterà alla mente le calde estati d’Oriente. Ottime per portare in un viaggio nel deserto!Come dicevamo, i profumi sono influenzati dalla temperatura pertanto cambiare profumo a secondo della stagione non è solo piacevole per il nostro naso, ma è anche importante per mantenerne la durata durante l’intera giornata.Da evitare, in estate, tutti quei profumi che risultano pesanti in quanto soprattutto nei giorni caldi ed umidi potrebbero sembrare soffocanti e opprimenti sulla pelle. Scegliere quindi una fragranza leggera e con una percentuale non eccessiva di oli essenziali; infatti mentre i leggeri profumi floreali o i toni agrumati sono una scelta fantastica per i mesi estivi, da evitare sono tutti quei profumi con miscele di fiori pesanti che sembrano troppo dolci e soffocanti. Anche ingredienti come patchouli, ambra, legno di sandalo, vaniglia o miele non sono adatti. Evitare anche, soprattutto durante il giorno, profumi con eccessivo alcool tra gli ingredienti; questo infatti può risultare nemico della pelle pertanto consigliamo durante l’esposizione al sole l’utilizzo delle sole acque profumate oppure di olii profumati per i capelli.

