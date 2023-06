JUMANJI: WILD ADVENTURES IN ARRIVO SU CONSOLE E PC

Outright Games, in collaborazione con Sony Pictures Consumer Products, è lieta di annunciare Jumanji: Wild Adventures, il nuovissimo videogioco con licenza ufficiale ambientato nel mondo dei Jumanji film. I giocatori torneranno nella terra misteriosa e pericolosa di Jumanji quando il gioco verrà lanciato il 3 novembre 2023.



Jumanji: Wild Adventures riunisce gli esploratori più eroici del mondo in un'avventura multiplayer esilarante ed emozionante. Il dottor Smolder Bravestone, Ruby Roundhouse, Franklin "Mouse" Finbar e il professor Shelly Oberon sono tutti tornati e pronti a partire alla ricerca di tesori oltre la loro più sfrenata immaginazione. I giocatori dovranno lavorare insieme mentre si ritrovano nel vasto mondo di Jumanji, dove avranno il compito di trovare il gioiello di Jumanji, un misterioso artefatto che è la chiave per ritrovare la strada di casa.

Con ambientazioni enormi e boss formidabili, Jumanji: Wild Adventures è un nuovo sequel del precedente gioco di Outright Games il titolo più venduto Jumanji: The Video Game. Il gioco sarà quattro volte più grande, con un vasto mondo da esplorare, tra giungle inesplorate, villaggi dimenticati e ghiacciati montagne, incontri ancora più letali e oggetti speciali da sbloccare.Jumanji: Wild Adventures sarà disponibile per giocare dal 3 novembre 2023 su PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox X|S e Steam.

