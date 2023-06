F1 23 - COLONNA SONORA

Swedish House Mafia, Skrillex e i The Chemical Brothers sono i protagonisti della track list della serie ufficiale di F1. Ascoltala ora!

Oggi Electronic Arts ha pubblicato la colonna sonora personalizzata per EA SPORTS F1 23, un gioco ufficiale FIA Formula One World Championship™. La colonna sonora, che riunisce ben 35 artisti da 16 differenti Paesi ed è guidata dal singolo esclusivo “See The Light” del supergruppo Swedish House Mafia con il featuring di Fridayy, combina sonorità brillanti e roboanti per far battere il cuore dei piloti mentre combattono per un posto sul podio. Superstar della musica elettronica come Skrillex ft. Noisa, josh pan & Dylan Bradley, The Chemical Brothers, Tiësto x Tate McRae, Wet Leg e Romy & Fred Again…, insieme ad artisti di spicco come 100 geks, Whyte Fang, Rêve e 2hollis, accompagnano con il loro sound la classe automobilistica più importante a livello mondiale.



L'intera playlist è disponibile qui.

"F1 23 non è solo un'esperienza di gara straordinaria", ha dichiarato Steve Schnur, President of Music di Electronic Arts. "La musica del gioco è stata concepita per riflettere ed esaltare lo stile globale e l'energia unica che i fan di Formula 1 desiderano. Con il lancio di un nuovo emozionante singolo degli Swedish House Mafia e l'entusiasmante supporto dell'intero album da parte di Spotify, si tratta di una colonna sonora alimentata dalla miglior musica in arrivo il prossimo anno, guidata dai migliori nuovi artisti di successo di questo genere e definita dal costante impegno di EA per la leadership culturale".

“Siamo molto contenti di aprire la colonna sonora di F1 23 con 'See The Light', la prima canzone del nostro prossimo capitolo. La storia e l'eredità delle corse di Formula 1 sono sempre state una nostra passione, per cui la nostra musica non poteva essere associata a questa cultura in modo migliore!”, hanno commentato gli Swedish House Mafia al lancio del loro nuovo singolo in un'esclusiva performance live celebrata con Spotify a Londra il 27 maggio.

Oltre a nuovi ritmi da cardiopalma, il gioco di quest'anno offre una serie di nuove esperienze e caratteristiche per i fan di Formula 1®. Con il ritorno dell'epica modalità Storia Braking Point, F1® 23 diventa la casa di ogni team, pilota e circuito della stagione 2023, includendo l’attesissimo Las Vegas Strip Circuit™, in USA e il Losail International Circuit, in Qatar. ‘F1® World’, un hub emozionante che ridefinisce il modo in cui i giocatori si impegnano nelle diverse modalità in singolo e in multigiocatore, e che introduce un nuovo sistema di progressione, contenuti, sfide e altro ancora. La migliorata maneggevolezza e la tecnologia Precision Drive™ del controller offrono ai giocatori maggiore sensibilità e consapevolezza quando gareggiano contro i piloti rivali, e sono state introdotte, su richiesta della community, il 35% di distanza di gara e le bandiere rosse, per accrescere l’entusiasmo e la strategia di gioco.

F1

23 uscirà il 16 giugno 2023 per PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One, E PC via EA App, Steam e Epic Games Store.





Altre News per: colonnasonora