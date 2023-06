Diletta Leotta: Presentatrice durante la storica vittoria del Napoli e outfit da maternità che cattura l'attenzione

Diletta Leotta è stata la celebre presentatrice a bordo campo durante la partita Napoli-Sampdoria, in cui si è svolta la tanto attesa premiazione per la vittoria dello scudetto da parte del Napoli, un traguardo raggiunto dopo 33 anni di attesa. Accompagnata da Ciro Ferrara, Diletta Leotta ha lasciato il segno con la sua presenza.

Tra i momenti di festa e le esibizioni di artisti del calibro di Emma Marrone e Arisa, l'attenzione si è concentrata sull'eccezionale outfit di Diletta Leotta, che indossava un elegante abito nero monospalla, abbinato a tacchi giallo fluorescenti. Il tocco speciale era dato dal pancione che dimostrava chiaramente il settimo mese di gravidanza della presentatrice. Il vestito scelto era un meraviglioso modello nero cut out monospalla firmato Patrizia Pepe, dal valore di 218 euro, mentre i vertiginosi tacchi giallo fluorescenti (che richiamavano il colore del pallone utilizzato nell'ultima partita di campionato) erano di Steve Madden, al prezzo di 84 euro.

Diletta Leotta irradiava gioia e si mostrava splendida in un abito che metteva in risalto le sue curve, in particolare il pancione. La presentatrice, che si trova ormai al settimo mese di gravidanza, sta aspettando di dare alla luce la sua prima figlia insieme al compagno Loris Karius.

Altre News per: dilettaleottapresentatricedurantestoricavittorianapoli