Morte cerebrale in seguito a uno schianto in scooter a Livorno: shock nella comunità

Morte cerebrale dopo un incidente in scooter a Livorno: uno shock per la comunità

A Livorno sono tutti senza parole dopo la tragica notizia dello schianto che ha coinvolto Anwar Megbli, giovane calciatore del club toscano, di soli 18 anni. L'incidente è avvenuto durante il tragitto in scooter con un amico, dopo una serata in discoteca, quando una macchina li ha tamponati, facendoli sbalzare via. La caduta rovinosa sull'asfalto ha causato gravi ferite ai due ragazzi, con Anwar Megbli che ha riportato le lesioni più gravi. Purtroppo, anche l'altro giovane si trova in condizioni critiche. Secondo quanto riportato dal Tirreno, la dinamica dell'incidente non è ancora chiara, ma l'automobilista responsabile è risultato positivo all'alcol test.

Lo schianto è avvenuto in direzione Rosignano, tra San Vincenzo e Donoratico, intorno alle 5.30 di domenica mattina. I due giovani sono stati trasportati d'urgenza in codice rosso all'ospedale di Livorno. Purtroppo, domenica pomeriggio è stata dichiarata la morte cerebrale di Anwar Megbli. Le autorità di polizia stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e determinare le responsabilità. La notizia ha scosso profondamente la comunità locale, lasciando tutti senza parole.

