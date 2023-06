Ilary Blasi potrebbe lasciare Mediaset dopo L'Isola dei Famosi? ipotesi di sospensione del programma e cambiamenti radicali

Negli ultimi tempi, si susseguono voci sul possibile addio di Ilary Blasi a Mediaset. Dopo aver affrontato un divorzio nella sua vita privata con Francesco Totti, sembra che la conduttrice potrebbe dover fronteggiare un altro divorzio, questa volta con l'azienda per la quale ha lavorato per molti anni. A scuotere la sua poltrona sarebbe il deludente successo ottenuto nell'ultima edizione de L'Isola dei Famosi, che sembra non riuscire proprio a decollare in termini di ascolti.

L'attuale edizione de L'Isola dei Famosi giungerà presto al termine per fare spazio a Temptation Island. Secondo Nuovo TV, il reality show condotto da Ilary Blasi potrebbe subire dei cambiamenti significativi.

Secondo la rivista, il problema non risiederebbe soltanto negli ascolti, ma anche nel cast che non sembra riuscire a conquistare il pubblico quest'anno. Alla luce di questi continui insuccessi, l'azienda potrebbe prendere in considerazione cambiamenti radicali che coinvolgerebbero proprio la Blasi.

Sempre secondo Nuovo TV, l'anno prossimo potrebbe esserci una sospensione de L'Isola dei Famosi, insieme alla sua conduttrice, per fare spazio a un altro reality show che tornerà dopo diversi anni di assenza: La Talpa. Tuttavia, bisogna precisare che al momento si tratta soltanto di ipotesi e non vi è ancora alcuna conferma riguardo a quanto affermato. La decisione definitiva sui palinsesti verrà presa a settembre, quando si scoprirà il destino effettivo di molti programmi e conduttori/conduttrici.

