Incidente mortale a Frosinone: un malore alla guida potrebbe essere all'origine

Un tragico incidente stradale si è verificato questa mattina lungo la via Morolense, la strada che collega Patrica a Frosinone. Una donna di 49 anni, Moira Sicara, badante di professione e residente a Frosinone, è stata coinvolta nell'incidente quando la sua utilitaria scura è uscita di strada finendo nel canale in cemento accanto alla carreggiata. Purtroppo, nonostante l'intervento immediato dei vigili del fuoco, della polizia stradale e del personale sanitario del 118, la donna è stata estratta dall'abitacolo senza vita.

Le circostanze esatte dell'incidente rimangono da determinare. Sarà il medico legale a stabilire se la donna abbia avuto un malore alla guida, che potrebbe essere all'origine dell'incidente e del suo decesso, oppure se vi siano altre cause in gioco. Le autorità competenti stanno conducendo le indagini necessarie per fare luce su questo tragico evento.

Altre News per: incidentemortalefrosinonemaloreallaguidapotrebbe