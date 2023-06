GTA Online: San Andreas Mercenaries in arrivo il 13 giugno

Unisciti a una squadra di rinnegati e distruggi la Merryweather e altri avversari nell’ultimo aggiornamento di GTA Online







Non è un segreto che la Merryweather Security sia corrotta fino al midollo, ma adesso gira voce che stia cercando di aumentare il volume degli affari e di eliminare i malviventi rivali a Southern San Andreas. Per i professionisti del settore criminale questa potrebbe essere la goccia che fa traboccare il vaso: è tempo di colpire con decisione.



Spicca il volo insieme a una squadra di piloti d'élite ed ex militari per affrontare le imperiose forze della milizia privata più potente di San Andreas in GTA Online: San Andreas Mercenaries, un nuovo aggiornamento ricco d'azione che ti porterà per le strade, nelle acque e nei cieli dal 13 giugno.



L'esperto meccanico e asso dei cieli Charlie Reed sta assemblando una squadriglia di abili aviatori e mercenari noti come Los Santos Angels per svolgere proficui lavori privati, tra furti di dati importanti da server farm, assalti e lancio di esplosivi su bersagli di rilievo in tutto lo Stato.



Con l'aiuto di Charlie, il Mammoth Avenger diventerà un centro di comando aereo dotato di un nuovo terminale operativo e armi potenziate. In più, gestirai nuove imprese di prezioso contrabbando a terra e ti imbatterai in diverse opportunità secondarie per sottrarre denaro e oggetti di valore a bersagli in movimento.



Sia i contrabbandieri più esperti che quelli di primo pelo possono approfittare di una gamma di modifiche pensate per i proprietari di Avenger e hangar, come la possibilità di conservare e personalizzare l'Avenger nell'hangar o perfino di accedere all'Avenger senza disporre di hangar o basi operative. Arma la tua squadra, sistema l’hangar, metti a punto l’Avenger e affina le tue abilità nel contrabbando per prepararti alla battaglia.



Con il prossimo aggiornamento di GTA Online, ricco di molti altri contenuti, come nuovi eventi casuali, un nuovo mitra tattico, perfetto per sparare mentre si è alla guida, prove a tempo giornaliere e molto altro. Quest’estate non c’è limite al divertimento. In più, non perderti altri miglioramenti all'intera esperienza di gioco offerta da GTA Online grazie ad altre modifiche richieste dai giocatori, tra cui:





Quando chiami le Assicurazioni Mors Mutual potrai riscattare tutti i veicoli distrutti in una volta sola.

Una modalità alternativa di scattare (tenendo premuto il tasto designato), che verrà aggiunta al menu delle impostazioni.

Descrizioni personalizzabili per i garage, per localizzare rapidamente i propri mezzi preferiti.

La Willard Eudora e la Albany Classique Broadway saranno utilizzabili per gli incarichi da tassista se dotate di livrea da taxi.

Aggiornamenti al Creatore per incorporare accessori e opzioni meteorologiche extra, tra cui la neve.



Questi e molti altri miglioramenti ispirati dal feedback diretto della comunità, come snack facilmente accessibili dalla ruota delle armi e la possibilità di avviare missioni di vendita in sessioni a invito, sono in cima all'elenco delle numerose migliorie apportate a GTA Online dopo la sua uscita su PS5 e Xbox Series X|S. Tra queste vi sono i riflessi gestiti attraverso la tecnica del ray tracing, la Selezione della carriera che semplifica la scalata nel mondo criminale, il Furgone delle armi ambulante, garage multipiano per 50 auto, il nuovo Creatore di targhe, gli incarichi da tassista e molto altro.



GTA Online: San Andreas Mercenaries sarà disponibile per tutti i giocatori di GTA Online su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC dal 13 giugno. Continua a seguirci per altre informazioni sull'aggiornamento estivo, tra cui dettagli su nuove dinamiche di gioco, veicoli, attività, eventi e festeggiamenti settimanali speciali e molto altro.





