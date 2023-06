Sopravvissuti Selvaggi per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI!

Konami Digital Entertainment annuncia il nuovo Booster set Sopravvissuti Selvaggi , disponibile ora in Europa e Oceania per Yu-Gi-Oh! GIOCO DI CARTE COLLEZIONABILI.



Questo set da 60 Carte introduce tre nuove entusiasmanti strategie, ognuna con uno stile di gioco unico.



Ecco un assaggio di ciò che troverete in Sopravvissuti Selvaggi:



Annientate i vostri nemici : Sopravvissuti Selvaggi presenta nuovi mostri “Sgomina Anima Borger Pesante”. Ogni mostro ha due effetti unici che si attivano semplicemente rivelando le carte nella vostra mano. Ad esempio, rivelando un mostro OSCURO e Sgomina Anima Borger Pesante potrete pescare una Carta. Rivelate TERRA E FUOCO per infliggere 1500 punti danno al vostro avversario. Tutti questi effetti sono Effetti Rapidi, quindi possono essere utilizzati in qualsiasi momento, anche durante il turno dell’avversario. È possibile far “uscire dal ring” i Mostri Sgomina Anima più piccoli per farli tornare nella vostra mano (così da poterli usare nuovamente) e far scendere in campo Mostri di Livello 7 e 8.

Caos culinario : se avete sete di distruzione, è tempo di costruire un Deck Baelgrill de Nouvelles, la devastazione è tornata nel menu. Tutti sono critici gastronomici al giorno d'oggi e a questi nuovi Mostri Rituale la cosa non va giù. Ogni volta che sono scelti come bersaglio da un Effetto o da un attacco, i mostri Nouvelles vi permettono di offrire come Tributo altri Mostri - anche quelli del vostro avversario - per Evocare un Mostro Rituale Nouvelles di livello superiore dalla vostra mano o dal vostro Deck. In questo modo si proteggono dagli Effetti e dagli attacchi mirati, mentre continuano a salire di livello, fino a far emergere il loro top chef, Baelgrill de Nouvelles , che annulla tutte le carte sul campo dell’avversario e può offrire come Tributo tutti i Mostri nemici per sbarazzarsene.

Potere preistorico : sfrutta la potenza dei Dinosauri che si sono evoluti per poter utilizzare diversi tipi di Evocazione. Sopravvissuti Selvaggi aggiunge nuovi Mostri Dinosauro al vostro Extra Deck, tra cui una Fusione, un Synchro e un Mostro Xyz. Sia che stiate potenziando il vostro Deck Dinosauri o che vogliate costruirne uno da zero, in Sopravvissuti Selvaggi troverete le Carte di cui avete bisogno.



Il Booster set Sopravvissuti Selvaggi contiene 60 Carte: 10 Carte Ultra Rare, 15 Carte Super Rare e 35 Carte Rare. 15 Carte del set sono anche disponibili come Rare Collector.



