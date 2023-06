Maria Sofia Federico : Dalla TV a OnlyFans

Nell'esclusiva intervista di Fanpage.it, scopri la storia di Maria Sofia Federico, un'attivista eclettica, vegana, e femminista che ha affrontato Il Collegio in TV e ora si è trasformata in una sex worker su OnlyFans. Il suo approccio al mondo non conosce compromessi, e la sua autenticità ha scosso le convenzioni.

Durante la conversazione, Maria Sofia condivide il suo ragionamento dietro la partecipazione al Collegio, ammettendo di averlo fatto principalmente per ottenere followers. Grazie alla sua ampia base di utenti su Instagram, voleva diffondere i suoi messaggi al maggior numero di persone possibile. La visibilità è sempre stata una forza trainante per lei, anche prima della sua esperienza nel programma televisivo.

La nostra protagonista sottolinea l'importanza dell'intersezionalità nel femminismo. Maria Sofia combatte per la liberazione degli animali e per i diritti delle sex worker, ma non si ferma qui. Schierarsi a favore dei diritti delle persone transgender e di altre minoranze marginalizzate è una conseguenza logica della sua lotta. Maria Sofia evidenzia come queste battaglie siano connesse tra loro.

Quando si parla di OnlyFans, Maria Sofia descrive il suo lavoro come stabile e alimentato dalla passione. Tuttavia, desidera ampliare la sua portata e trasferirsi su una piattaforma pubblica come PornHub. Questo le consentirebbe di raggiungere un pubblico ancora più vasto. La sua ambizione è quella di diventare una regista porno, ispirandosi a figure come Erika Lust, nota per il suo impegno nella pornografia etica e femminista. Maria Sofia desidera non solo essere davanti alla macchina da presa, ma anche dietro di essa. La sua missione è far arrivare i suoi contenuti al maggior numero possibile di persone, eliminando l'obbligo di un abbonamento a pagamento.

La situazione familiare di Maria Sofia si è deteriorata, anche se già in passato era fragile. A settembre, ha comunicato ai suoi genitori la sua intenzione di intraprendere un percorso nell'industria del porno. Inizialmente, hanno minimizzato e sottovalutato la cosa, ma quando hanno realizzato che era una scelta concreta, ne sono rimasti scioccati. Nonostante ciò, Maria Sofia ha sempre espresso chiaramente le sue intenzioni e non ha mai considerato l'idea di mettere da parte le sue idee e la sua libertà personale, specialmente quando hanno un impatto significativo sulla comunità.

In questa straordinaria intervista, Maria Sofia Federico rivela la sua autenticità senza filtri, dimostrando che il percorso che ha scelto è unico e senza compromessi.

