EcoFlow - offerta impianto fotovoltaico da balcone PowerStream

EcoFlow, azienda leader nel settore delle soluzioni energetiche ecocompatibili, raggiunge un nuovo traguardo con il lancio della sua più recente innovazione: EcoFlow PowerStream , il primo impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile . Questo sistema rivoluzionario consente agli utenti di accedere all'energia solare giorno e notte, riducendo le bollette energetiche e fornendo energia di riserva.

Per celebrare l'apertura della sua sede europea a Düsseldorf , EcoFlow non solo ha annunciato la propria presenza in città, ma ha anche inaugurato il primo showroom europeo , nel quale sono esposti il nuovissimo PowerStream e altre innovazioni EcoFlow. Con oltre 2,5 milioni di utenti in tutto il mondo, EcoFlow si è affermata come leader nel settore dell'alimentazione portatile. Tuttavia, PowerStream segna l'espansione dell'azienda anche nel mercato delle batterie solari domestiche , rispondendo alla crescente domanda di soluzioni energetiche sostenibili e affidabili su cui le famiglie possano contare.



"Le batterie solari domestiche sono diventate una necessità vitale in un'epoca di frequenti crisi energetiche, ed è questo che ha ispirato EcoFlow PowerStream," commenta Magda Teresa Partyka, Communications Manager per l'Europa di EcoFlow . "EcoFlow si impegna per un futuro in cui tutti possano prendersi cura delle proprie famiglie e contrastare i disastri climatici, l'invecchiamento delle reti e l'aumento delle bollette energetiche: PowerStream è il nostro primo passo verso quel futuro".



Il primo impianto fotovoltaico da balcone con power station portatile



L’impianto fotovoltaico da balcone PowerStream è una soluzione completa che comprende il Microinverter EcoFlow PowerStream , i pannelli solari , le Smart Plugs e l' app EcoFlow per il monitoraggio e l'ottimizzazione del consumo energetico in tempo reale.



Il sistema è progettato per fornire un valore duraturo nel tempo a chi è già utente EcoFlow, essendo compatibile con tutte le power station portatili EcoFlow, compresa la più recente DELTA 2 Max. Con una capacità di base di 2.048Wh, espandibile fino a 6.144Wh, DELTA 2 Max è in grado di fornire energia affidabile fino a 10 anni se utilizzato una volta al giorno, diventando così uno dei migliori alleati di PowerStream.



PowerStream è in grado di immagazzinare l'energia in eccesso generata durante il giorno nella power station portatile, garantendo l'utilizzo di tutta l'energia solare accumulata senza sprechi. L'energia immagazzinata può continuare ad alimentare la casa durante la notte o quando la luce solare è insufficiente, dagli elettrodomestici più potenti come condizionatori e frigoriferi, ai dispositivi a basso consumo come telefoni e tablet. Inoltre, l'energia immagazzinata può garantire agli utenti la tranquillità in caso di carenze energetiche inaspettate, mantenendo in funzione i dispositivi di primaria importanza.



Con un input solare massimo di 800W, PowerStream genera circa 1.039kWh[i] di elettricità all'anno e la power station portatile assicura che si possa utilizzare tutta. A differenza dei tradizionali impianti fotovoltaici da balcone che sprecano l'energia in eccesso, PowerStream consente agli utenti di massimizzare i risparmi sulle bollette.



Un ecosistema energetico domestico intelligente



PowerStream consente agli utenti di monitorare e ottimizzare la produzione e il consumo di energia in tempo reale , con l'aiuto delle Smart Plugs e dell'app EcoFlow. Con l'app EcoFlow, è possibile monitorare l'energia solare raccolta e il denaro potenzialmente risparmiato, ottenendo un quadro più chiaro dell'utilizzo dell'energia domestica.



Collegando gli elettrodomestici più potenti alle Smart Plugs, il Microinverter è in grado di assegnare la giusta quantità di elettricità a ciascun apparecchio e l'eccedenza alla power station portatile. In questo modo, gli utenti possono assicurarsi di non sprecare energia e di ridurre al minimo la loro dipendenza dalla rete elettrica.



Plug and Play e casi d’utilizzo flessibile



PowerStream è progettato per essere facile da installare. Gli utenti possono installare l'intero sistema da soli, poiché il Microinverter, la power station portatile, gli Smart Plugs e i pannelli solari sono tutti plug and play . Grazie al suo design compatto, PowerStream può essere facilmente montato in diversi ambienti, tra cui balconi di appartamenti o case indipendenti, giardini e facciate di abitazioni. Grazie agli appositi cavi piatti EcoFlow, non è necessario praticare un foro nel muro o nella finestra, poiché il cablaggio da esterno a interno risulta estremamente semplice. Se si vuole disporre di una fonte di energia affidabile per le attività all'aperto, è possibile semplicemente scollegare il cavo per utilizzare la power station portatile in movimento.





Prezzi e disponibilità



Power Stream è disponibile sul sito web di EcoFlow e su Amazon , in tre diversi kit.





Il No Storage Kit comprende un Microinverter EcoFlow PowerStream, quattro pannelli solari flessibili da 100W, un cavo EcoFlow BKW-DELTA EB, due cavi EcoFlow Super Flat e due EcoFlow Smart Plugs, a un prezzo di 1.082€.

Il 1kWh Storage Kit , adatto sia per l'uso in appartamento che in case indipendenti, comprende il No Storage Kit e una power station EcoFlow DELTA 2. Il prezzo è di 2.281€.

Il 2kWh Storage Kit è destinato all'uso domestico e comprende il 1kWh Storage Kit (ma con due pannelli solari rigidi da 400 W invece di quattro pannelli solari flessibili da 100 W) e una power station EcoFlow DELTA Max 2000. Ha un prezzo di 2.709€.

La quantità di elettricità generata da PowerStream all'anno si basa su test interni in Germania. Le esperienze degli utenti possono variare.

