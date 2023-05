SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE ACCESSORI E GADGET DAL MULTIVERSO!

L'attesissimo Spider-Man: Across The Spider-Verse sarà in tutte le sale cinematografiche dal primo giugno. Nel sequel della pellicola premio Oscar come miglior film di animazione, Miles Morales dovrà vedersela con numerose versioni di Spider-Man provenienti dai vari universi.

Per l'occasione, Funko presenta la nuova linea di Funko Pop! dedicata ai protagonisti del film, da Miles Morales a Gwen Stacy, senza dimenticare i vari Spider-Man, incluso quello di Terra 2099 ci sono proprio tutti!Loungefly, all'interno della sua collezione di borse, portafogli e accessori propone il nuovo design dedicato al film. Realizzati in pelle vegana, sono perfetti per vivere incredibili avventure nel multiverso!



POP! MILES MORALES - SPIDER-MAN: ACROSS THE SPIDER-VERSE



Miles Morales torna nel seguito del film di successo del 2018 vincitore di un premio Oscar. Nel nuovo capitolo, lo Spider-man di Manhattan dovrà vedersela con i suoi omologhi di altre dimensioni. Per celebrare il protagonista c’è il Funko Pop! Miles Morales! La figura in vinile è alta circa 11.7 cm.

MINI ZAINO LENTICOLARE ACROSS THE SPIDER-VERSE - MARVEL



DescrizioneNel nuovo film d’animazione Spider–Man: Across the Spider-Verse, Miles Morales dovrà vedersela con tutte le versioni alternative dell’uomo ragno. Sul fronte, la tasca è a forma di portale da cui emergono Miles e Gwen. Il mini zaino è realizzato in pelle vegana (poliuretano). Ha spallacci regolabili, robuste finiture metalliche, tasche su entrambi i lati e presenta applique e dettagli stampati, fosforescenti e lenticolari. Degno di nota è il design coordinato della fodera interna. Questo zaino è un prodotto con licenza ufficiale Marvel.Dimensioni dello zaino: L 21.5 cm, H 27.9 cm, P 10.1 cm (Nota bene: la larghezza è misurata attraverso il fondo dello zaino).

