Blitz in aula: l'aggressione con arma finta e la paura nell'istituto Emilio Alessandrini di Abbiategrasso

Nell'istituto di istruzione superiore Emilio Alessandrini di Abbiategrasso, una mattinata di lunedì è stata segnata da un episodio di grande paura. Durante le prime ore della giornata, una professoressa di 51 anni è stata accoltellata all'interno della scuola situata in via Luigi Einaudi. Fortunatamente, l'arma utilizzata era soltanto una replica.

L'episodio violento ha avuto luogo alle 8.25 e l'aggressore, presumibilmente un ragazzo di 16 anni, è stato prontamente arrestato dai carabinieri. La professoressa, ferita all'avambraccio e alla testa, è stata trasportata in ospedale in codice giallo. Nonostante le gravi condizioni, non risulta essere in pericolo di vita.

Sul luogo dell'incidente sono intervenute tre ambulanze e un'auto medica del 118, oltre ai militari che erano stati originariamente chiamati a causa di segnalazioni di spari. Sembrerebbe che lo studente sia entrato in classe mostrando una pistola, costringendo i suoi compagni a uscire prima di attaccare la docente. Quando i carabinieri sono arrivati, il giovane ha deposto la pistola giocattolo sul banco e si è arreso senza opporre resistenza. Successivamente è stato trasportato all'ospedale San Paolo di Milano, dove gli sono state curate alcune ferite riportate durante l'arresto.

