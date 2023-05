Svolta nell'omicidio di Yirelis Pena Santana: Fermato un sospettato entro 48 ore dal delitto a Cassino

Cassino: Svolta nell'omicidio di Yirelis Pena Santana - Fermata una persona entro 48 ore dal delitto. La polizia del commissariato di Cassino e la squadra mobile di Frosinone hanno compiuto un importante passo avanti nell'indagine sull'omicidio di Yirelis Pena Santana, la giovane dominicana di 34 anni brutalmente uccisa con numerose coltellate nel suo appartamento il sabato mattina del 27 maggio. Grazie all'efficienza degli investigatori, è stata arrestata una persona che è ora considerata il principale sospettato del crimine. Questo sviluppo significativo è avvenuto nel giro di soli due giorni dalla commissione del delitto.

Secondo le prime informazioni, l'individuo fermato è un uomo di mezza età, proprietario di una piccola impresa agricola e residente nella periferia di Cassino. È stato localizzato e bloccato nella sua abitazione a San Lorenzo, una zona poco distante dalla caserma dell'esercito. Le autorità hanno dedicato molte ore alla perquisizione dei terreni circostanti la sua casa, nella speranza di trovare l'arma utilizzata nell'omicidio, che potrebbe essere stata sepolta nei campi. Un elemento cruciale che ha guidato le indagini è stata una traccia lasciata dall'assassino sulla scena del crimine, che ha fornito importanti indicazioni.

La vittima, Yirelis Pena Santana, è stata trovata morta nella sua camera da letto indossando il pigiama. Non sono state rilevate evidenti tracce di effrazione sulla porta d'ingresso, suggerendo che potrebbe aver aperto all'assassino volontariamente. Dalla prima ispezione della stanza, sembra che non siano stati rubati oggetti di valore o denaro, escludendo la rapina come possibile movente. Tuttavia, tutte le ipotesi rimangono aperte e la polizia sta investigando anche nel mondo della prostituzione, dato che la vittima aveva pubblicato annunci su vari siti di incontri sui social network. L'assassino ha inflitto una violenza prolungata al volto e al collo della donna.

La scoperta del corpo senza vita di Yirelis Pena Santana è stata fatta sabato poco prima delle 14:00 da un vicino di casa, che ha immediatamente dato l'allarme. Secondo quanto riportato da Angela Nicoletti su FrosinoneToday, sono state trovate circa un centinaio di tracce nella sua camera da letto e in tutta la casa, che ora saranno analizzate nei laboratori del Ris. Gli esperti scientifici della polizia hanno isolato campioni di DNA. Non sono state rinvenute tracce di sangue lungo le scale che portano all'appartamento, ad eccezione di una minima quantità che è stata prontamente recuperata, il che suggerisce che l'assassino abbia pulito la scena del crimine utilizzando materiali trovati in casa.

Yirelis Pena Santana era originaria di Jima Abajo, un comune situato nella Provincia di La Vega nella Repubblica Dominicana. Prima di trasferirsi a Cassino, ave

va vissuto a Genova e Vercelli. La salma della vittima è stata trasferita all'obitorio del 'Santa Scolastica' di Cassino, dove oggi verrà effettuata l'autopsia per raccogliere ulteriori prove e informazioni cruciali per l'indagine.

