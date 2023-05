VeeamON Tour per il 2023

L'evento sarà incentrato sulla Data Protection e sul Ransomware Recovery e presenterà le ultime innovazioni, soluzioni e strategie di Veeam per gestire al meglio la resilienza dei dati nel cloud

Veeam Software, leader nella Data Protection e nel Ransomware Recovery, è lieta di presentare le date italiane del VeeamON Tour: 'Expand’, l'evento gratuito più importante dell'anno dedicato alla community italiana di esperti di Data Recovery si terrà il 13 giugno a Roma e il 15 giugno a Milano dalle 9.00 alle 13.00.

I partecipanti potranno ampliare le proprie conoscenze in materia di competenze e sicurezza del cloud, scoprire come creare soluzioni migliori per la resilienza e il ripristino e avere la possibilità di fare rete e imparare dai colleghi. Incontrare il management di Veeam, gli esperti locali, i partner e le alleanze strategiche dell'azienda per scoprire tutti gli strumenti necessari a risolvere le sfide di gestione dei dati che le aziende devono affrontare oggi.



Ascoltare gli utenti finali che condividono le loro esperienze di applicazione della Data Protection nel mondo reale. Scoprire come Veeam® Data Platform sta aiutando le aziende di tutti i settori e dimensioni a sfruttare il cloud per proteggere i dati e i carichi di lavoro in modo efficiente e scalabile, oltre a fornire la migliore linea di difesa contro il ransomware attraverso un recupero rapido e affidabile.

Il VeeamON Tour è il luogo ideale per scoprire, sperimentare e testare le ultime innovazioni nella Data Protection e nel Ransomware Recovery

