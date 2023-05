Roland Garros: Camila Giorgi parte bene e vince contro la francese Cornet

Camila Giorgi ha avuto un ottimo inizio al Roland Garros. La tennista maceratese ha vinto 2-0 (6-3, 6-4) contro la padrona di casa francese Alizé Cornet in poco meno di due ore (50 minuti per il primo set e 54 per il secondo). Quello di oggi è stato l’ottavo incontro tra i due giocatori nel circuito maggiore, il terzo in un torneo del Grande Slam.

Consistente la prestazione di Giorgi, che ha dominato l’avversaria sulla terra battuta nella 122esima edizione del Roland Garros. Nel prossimo turno... CONTINUA A LEGGERE

Altre News per: rolandgarroscamilagiorgipartebenevince