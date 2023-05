70mai Dash Cam Omni X200 Recensione

La Dash Cam con IA che registra video a 360°



Oggi vi parlo della famosa. Negli ultimi anni le Dash Cam sono sempre più usate per avere maggiori informazioni su eventuali sinistri, per video sorveglianza del veicolo, ecc. Di Dash Cam in vendita se ne trovano moltissime e si diversificano in base a caratteristiche e funzioni come ad esempio la qualità dell'obiettivo, del sensore, risoluzione video, del sonoro, l'autonomia delle batterie, ecc. Questa 70mai Dash Cam Omni è particolare. È una Dash Cam che ruota e registra. Dopo averla provata ecco cosa ne penso.

Laarriva in una scatola ben protetta da un pluriball. All'interno si trova la fotocamera, il cavo di alimentazione USB-C, il caricabatteria USB che va nell'accendisigari dell'auto, due adesivi elettrostatici, un adesivo circolare di ricambio, leva in plastica per posizionare il cavo e un manuale utente. Laha un design molto gradevole e moderno. La sua forma è ovale e somiglia molto a una grande pillola. È di colore nero, ma esiste anche una versione bianco e rosso. La Dash Cam è ben costruita e in mano da una sensazione di solidità e compattezza. Nella parte inferiore, girevole, e presente la camera e una piccola cassa. Tra la parte superiore e quella inferiore trova posto un Led a forma circolare che, a seconda del colore, segnala i diversi stati della camera. Nella parte superiore si trova ilda 1,2 pollici, il microfono, la porta USB-C e i pulsanti per la navigazione nel menù. All'apice della parte superiore è presente un supporto adesivo che, è rimovibile ruotandolo, serve ad attaccare il device al parabrezza interno dell'auto.

La 70mai Dash Cam Omni si collega come tutte le altre. Si trova un punto dove posizionarla, si passa il filo, si applica l'adesivo antistatico e si attacca la Dash Cam al parabrezza., al contrario delle altre Dash Cam che solitamente si collocano al centro del parabrezza, o in prossimità dello specchietto retrovisore, la Dash Cam Omni va attaccata più a destra o sinistra di quest'ultimo. Questo perché girando video a 360° rischierebbe di urtare o avere problemi nell'inquadratura se, appunto, messa vicino allo specchietto retrovisore. Una volta collegata alla presa dell'accendisigari, senza alcun intervento, laè pronta per le registrazioni. La qualità dei video, per l'uso che se ne deve fare è ottima. La 70mai Dash Cam Omni grazie al suo buon sensore cattura filmati in FullHD 1080p a 60 frames per secondo. Le immagini sono sempre molto nitide, grazie alle tecnologie PureCel e Plus-S HDR, anche di notte. Grazie alla tecnologia ADAS, durante la guida aumenta la sicurezza, laavviserà il conducente del pericolo di pedoni, distanza dall'auto davanti, semafori rossi, cambi di corsia, ecc. Queste segnalazioni avvengono tramite lo speaker integrato e, attraverso delle simpatiche faccine, anche tramite il

Un'altra particolarità di questaè che attiverà la modalità di sorveglianza parcheggio. Spegnendo l'auto la 70mai Dash Cam Omni attiverà la modalità di sorveglianza parcheggio. In pratica grazie al sistema di intelligenza artificiale riconosce comportamenti sospetti di persone intorno all'auto e di oggetti che si avvicinano, attivando immediatamente la registrazione. La Dash Cam Omni può essere usata direttamente dall'App proprietaria compatibile con. Connettendola tramite App si potrà accedere all'archivio di file, controllare la velocità, attivare la registrazione audio, i comandi vocali, scattare un selfie e tantissime altre cose. Sempre tramitela 70mai Dash Cam Omni registrerà i percorsi e li visualizzerà sulla mappa. È anche possibile acquistare, separatamente, due kit da collegare ai fusibili della macchina. Il primo kit renderà la 70mai Dash Cam Omni sempre attiva anche quando l'auto è ferma in un parcheggio. Il secondo, grazie alintegrato, permetterà di avere accesso in real time alle immagini trasmesse dalla Cam in auto.Laè un'ottima Dash Cam. I suoi punti di forza sono l'intelligenza artificiale e la qualità dei video registrati a 360° (FullHD a 60 fps) che nessun altro modello è in grado di fare. Il prezzo leggermente più alto dei concorrenti è dovuto proprio ai suoi punti di forza. Tuttavia, ogni tanto la connessionetra la Cam e lo smartphone potrebbe subire qualche. Infine, fa bene il suo lavoro ed è molto facile da configurare e usare grazie alla guida passo passo dell'App. Consigliata!

Voto 9

