Recensione Flexispot E8 : La Scrivania elettrica regolabile perfetta per tutti

Una buona scrivania è uno srumento da lavoro essenziale per i dipendenti che lavorano da casa, i liberi professionisti, gli studenti, ma anche per i creativi che hanno bisogno di uno spazio ottimale per realizzare i loro lavori.

Le scrivanie elettriche, che consentono di alternare la posizione seduta e quella in piedi, soddisfano le aspettative di tutti i soggetti sopra menzionati e, visto che stanno riscontrando un crescente successo, abbiamo deciso di testare la scrivania elettrica regolabile E8 di Flexispot, una delle aziende leader nel campo delle nuove attrezzature ergonomiche.



Prima di entrare più nel dettaglio del test della scrivania elettrica E8 di FlexiSpot, diciamo che si possono scegliere tra 3 colori per il telaio: bianco, nero o grigio. Mentre per il piano sono disponibili i colori: nero, bianco, acero, mogano, noce, bambù, marmo e grafite.

Noi abbiamo scelto sia il il telaio che il piano da lavoro color bianco da 140 x 80 Cm, ma siamo sicuri che tra le numerose finiture disponibili troverete quella che si adatterà perfettamente a qualsiasi casa o ufficio e la larghezza regolabile faciliterà l'adattamento anche in quelli più piccoli.

La consegna dei pacchi

La consegna dei due colli avviene in 2 volte a distanza di pochi giorni l'uno dall'altro, questo per evitare danneggiamenti del ripiano durante il trasporto, quindi non fatevi prendere dal panico se riceverete solo il telaio o il ripiano quando arriverà il corriere. In ogni caso sarete informati via e-mail di ogni fase della consegna.

I pacchi, come potete vedere dalla foto sono stati ricevuti in ottime condizioni e tutto è perfettamente protetto all'interno. Tenete presente che il pacco del telaio pesa circa 35 kg ed è abbastanza pesante e scomodo da portare, quindi, se potete, fatevi aiutare da qualcuno per portarlo in casa. Quando è arrivata e abbiamo visto quanto fosse pesante, siamo stati sia entusiasti (poiché ciò significava che sarebbe stata robusta) che un po' titubanti (perché tutti sappiamo quanto possa essere una sfida assemblare i mobili).

Montaggio scrivania elettrica FlexiSpot E8

All'interno della confezione di Flexispot E8 troverete tutto l'ocorrente per montarla (le viti, una chiave esagonale e i fili con i vari connettori) e non avrete bisogno di altri strumenti tranne che di un cacciavite o, se preferite, di un avvitatore per fissare pe 4 viti che sostengono il ripiano alla fine.

Tutti i componenti che servono per montare la scrivania sono ben protetti e confezionati, soprattutto il piano da lavoro che ha negli alngoli delle robuste protezioni in cartone imbottite di polistirolo resistente agli urti.

Eravamo in due a montare la scrivania e per assemblarla completamente abbiamo impiegato meno di 30 minuti, ma si può procedere anche da soli. Non ci sono grosse difficoltà se si seguono correttamente le istruzioni di montaggio. Attenzione solo al primo passaggio, assicuratevi che il montante sia nella posizione corretta quando andrete ad avvitare i supporti del piano della scrivania.



L'unico problema che abbiamo riscontrato durante l'assemblaggio è stato nel capire come montare il deflettore coprifili nel penultimo passaggio, perchè non è spiegato molto bene nelle istruzioni. Una volta capito però è davvero sempli, bastava fissare 4 viti in modo che fungano come dei binari per poterlo far scorrere.



Preoccupatevi per il resto solo di avere spazio sufficiente per essere comodi durante il montaggio dato che la scrivania può supportare diverse dimensioni del piano da lavoro fino a 200 x 80 cm e perchè alla fine va girata per essere posizionata correttamente. Durante questo passaggio fate attenzione a non urtare lo schermo touch screen.



Come utilizzare la scrivania elettrica FlexiSpot E8

Finito il montaggio, la scrivania elettrica FlexiSpot E8 ha una console di gestione con schermo touch che permette di regolarne l'altezza in base alla posizione che vogliamo adottare per lavorare. Può variare da 60 cm a 125 cm di altezza. La gestione di questa console di controllo è intuitiva. Basta premere la freccia su o la freccia giù. Niente di più semplice.

Possiamo anche salvare posizioni in memoria in modo da non dover ripetere le regolazioni una volta trovata l'altezza da seduti e in piedi che fa per noi. Non vi preoccupate se volete mettere un cassetto sotto la scrivania perchè il modello FlexiSpot E8 ha un sistema anticollisione che lo rileverà e impedirà qualsiasi urto arrestando la discesa del ripiano.

Il pulsante M che si vede accanto alle frecce è a prova di bambino come mostrato dal lucchetto. Questo impedisce ai bimbi di giocare con i pulsanti perchè questa scrivania può effettivamente essere molto allettante da usare come gioco per i più piccoli.

Lateralmente la console di gestione ha anche una presa USB che permette ad esempio di poter ricaricare il cellulare o altri dispositivi.



Recensione scrivania elettrica E8 di FlexiSpot

La salita e la discesa del tavolo sono abbastanza veloci e fluide. Come abiamo detto in precedenza, iniziare è davvero semplice. Nessuna sorpresa spiacevole o ore passate a capire come funziona.



Come potete vedere in una delle foto, siamo stato in grado posizionare agevolmente tutti i nostri attrezzi da lavoro. Abbiamo potuto anche testarla lavorando da seduti, ma anche in piedi.



Per quanto riguarda la posizione seduta, poter regolare l'altezza è davvero un vantaggio rispetto alle scrivanie convenzionali. Quando si sente tensione al polso, alle braccia e alla schiena basta scendere o alzarla di qualche centimetro per avvertire sollievo.

Inoltre, la possibilità di alternare la posizione in piedi, offre un comfort di lavoro davvero ottimale, soprattutto quando si disegna o si fanno lavori manuali. Averla in casa è anche una buona opzione d'acquisto se si ha poco spazio e dei bambini, in modo da poterla regolare e utilizzarla nel modo più comodo alternativamente per tutti.

Cosa pensiamo fi Flexipot E8

Personalmente, sarà difficile tornare indietro e utilizzare una scrivania "normale". Continueremo a lavorare alla scrivania elettrica regolabile FlexiSpot E8. Inoltre, in termini di design, troviamo che abbia un aspetto minimal, ma gradevole. La troviamo semplice e moderna.



Ci piace molto la struttura bianca con le sue gambe eleganti e il piano che è di ottima qualità garantito da FSC, un'organizzazione internazionale senza scopo di lucro che promuove la gestione responsabile delle foreste a livello globale.



Il punto centrale di questa scrivania è che è estremamente versatile. Può essere utilizzata come classico tavolo da ufficio o come tavolo durante una riunione o una presentazione PowerPoint. Possiamo anche passare dalla posizione seduta a quella in piedi per allentare la tensione dopo ore di lavoro.



Rispetto ai tavoli con sistema motorizzato, la scrivania E8 FlexiSpot si alza più velocemente e in modo più stabile grazie al suo sistema a doppio motore. A questo si aggiunge la capacità di carico di 125 Kg che risulta migliore e quasi doppio rispetto ai tavoli monomotore.

Il colpo di genio della scrivania FlexiSpot è la memoria preimpostata gestibile dalla console di controllo. Da questo dispositivo possiamo non solo cambiare l'altezza alla scrivania e passare da seduti a in piedi, ma per evitarci di dover regolare ogni volta la posizione, la console ha una memoria che salva le impostazioni.

Possiamo quindi salvarle una sola volta e poi il dispositivo regolerà automaticamente la scrivania all'altezza abituale. Questa funzionalità è particolarmente interessante se non si utilizza da soli la scrivania. Se ci sono più utenti, ognuno può pre-registrare l'altezza ideale quando la si utilizza in posizione eretta o in posizione seduta.

Gli accessori Flexispot

Il produttore offre anche diversi accessori con la scrivania per migliorare l'esperienza dell'utente, come ruote e sedie e diversi pannelli forati disponibili in diversi colori o un cassetto da poter posizionare sotto la scrivania che fungerà da contenitore. FlexiSpot ha anche una sua presa multipla da tavolo PS9 che consente di alimentare tutti i dispositivi senza doversi preoccupare delle prese elettriche.

Dove acquistare la scrivania elettrica Flexispot E8

La scrivania è in vendita sul sito Flexispot.it che offre un'esperienza di acquisto affidabile e un ottimo servizio clienti. Sul sito troverete oltre alla scrivania elettrica Flexispot E8 anche altri modelli che più si potranno adattare alle vostre specifiche esigenze e alle vostre tasche.

Inoltre il produttore promuove spesso i propri prodotti con sconti e promo speciali come idurante i quali potrete acquistare prodotti a prezzi molto più vantaggiosi rispetto al listino abituale.

