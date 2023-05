Tragedia a Madonna Fore: Un uomo muore durante una passeggiata all'aria aperta

Nella tranquilla serata di relax che avrebbe dovuto essere una passeggiata e un po' di jogging nel famoso sentiero di Madonna Fore, uno dei luoghi più amati dagli abitanti dell'Aquila, si è invece trasformata in una tragedia. Giandomenico Lazzaro, un dipendente bancario di 63 anni, è morto improvvisamente, molto probabilmente colpito da un malore, mentre si dedicava all'attività fisica all'aperto. La terribile scoperta è avvenuta intorno alle 19:30 quando un gruppo di giovani, che stavano anche loro approfittando del clima finalmente mite per una passeggiata all'aperto, ha trovato l'uomo senza vita, riverso a terra, nella zona della chiesetta.

Fortunatamente, uno dei giovani ha prontamente utilizzato il defibrillatore che era stato installato solo pochi metri di distanza nel 2019 grazie all'associazione "Azimut", come parte del progetto per rendere la città cardioprotetta. Hanno immediatamente iniziato le manovre di rianimazione e sono stati chiamati i soccorsi, inclusa l'ambulanza del servizio di emergenza 118 e i vigili del fuoco, per affrontare la situazione in una zona notoriamente difficile da raggiungere, specialmente con i veicoli. Infatti, come ben sanno gli abitanti dell'Aquila, per raggiungere la chiesetta è necessario percorrere un sentiero piuttosto impervio, in particolare per le automobili.

Nonostante le difficoltà, l'ambulanza è riuscita ad arrivare sul piccolo piazzale insieme ai vigili del fuoco a bordo di un veicolo adatto al terreno. I medici hanno continuato le manovre di rianimazione, ma si sono presto resi conto che non c'era più nulla da fare. Sul luogo è giunta anche la Polizia per eseguire i rilievi, anche se la dinamica della tragedia sembra ormai chiara: l'uomo è stato vittima di un malore che non ha lasciato scampo. Non è ancora chiaro se Lazzaro si stesse dirigendo verso la chiesetta o se stesse scendendo lungo il sentiero.

La notizia si è diffusa rapidamente in città, provocando grande dolore e sconcerto. Lazzaro era un appassionato delle escursioni e della vita all'aria aperta. Lascia la moglie e due figli. Aveva scelto di approfittare di una delle prime serate piacevoli della stagione per una passeggiata in un luogo tanto amato e frequentato dagli abitanti dell'Aquila. Proprio per questa ragione si era deciso di dotare il sentiero di un defibrillatore per poter affrontare eventuali emergenze. Purtroppo, questa volta le cose sono andate diversamente.

