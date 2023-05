Solasta: Palace of Ice ora disponibile

La nuova campagna premium si è scongelata su PC e Xbox per il cRPG acclamato dalla critica



Solasta: Il palazzo di ghiaccio, il prossimo capitolo del premiato e acclamato cRPG Solasta: Crown of the Magister , è ora disponibile per giocare. Tactical Adventures celebra l'uscita del DLC della campagna Solasta: Palace of Ice con un fine settimana gratuito e enormi sconti in abbondanza!Palace of Ice è il più grande pacchetto DLC fino ad oggi, giocabile in singolo o in cooperativa, offre ai giocatori una nuovissima campagna con oltre 25 ore di nuovi contenuti che si svolgono dopo la fine della campagna originale di Crown of the Magister .Progettato pensando a personaggi di livello superiore (livello 10-16), i giocatori scopriranno luoghi ed effetti meteorologici completamente nuovi, oltre a nuovi tipi di nemici e sviluppo del personaggio di alto livello (incantesimi, oggetti, armature, ecc.). Sono stati inoltre aggiunti nuovi ambienti per la creazione di dungeon, oltre a due nuove razze per completare la tua festa: Gnomi e Tiefling.

Questa nuova campagna vede i Sorak infiltrarsi in Gallivan e minacciare la Snow Alliance dopo aver fatto un patto con i demoni. Gli eroi dovranno esplorare una regione completamente nuova e riunire i diversi clan dell'Alleanza delle Nevi per cercare di porre fine alla diffusione di Sorak e Demoni.



Un nuovissimo aggiornamento gratuito dei contenuti fornirà anche più volti per la creazione del personaggio, oltre a importanti miglioramenti di Dungeon Maker: la possibilità di giocare ai livelli 12-16, una mappa del mondo dedicata e un sistema di follower NPC.



Il DLC Palace of Ice sarà venduto al dettaglio per € 14,99.





Oltre al nuovissimo DLC Palace of Ice , Tactical Adventures ha rilasciato anche Solasta: Lightbringers Edition . Oltre a un aggiornamento sulla qualità della vita e sul bilanciamento, questa raccolta completa presenta il gioco base Solasta: Crown of the Magister , nonché tutti i precedenti pacchetti di contenuti DLC, come Inner Strength, Lost Valley e Primal Calling, per un totale di oltre 90 ore di gioco. contenuto ad un prezzo estremamente scontato!



Solasta: Lightbringers Edition sarà disponibile per l'acquisto su Steam per $ 59,99/€ 59,99/£ 48,75, che è oltre il 35% di sconto sull'intera serie se acquistata singolarmente.



E solo per una settimana, da giovedì 25 maggio al 1 giugno, il prezzo è stato ulteriormente ridotto nell'ambito dei saldi Solasta Steam, il che significa che l'intera Solasta: Lightbringers Edition sarà venduta al dettaglio a $ 39,99/€ 39,99/£ 32,50.



Servono solo uno o due DLC per completare la serie completa di Solasta ?



La vendita Solasta Steam ha anche sconti disponibili su ogni singolo gioco della serie Solasta:





70% di sconto su Solasta: Corona del Magister

30% di sconto sul DLC Primal Calling

30% di sconto sul DLC Lost Valley

25% di sconto sul DLC Inner Strength

La vendita durerà da giovedì 25 maggio a giovedì 1 giugno.Solasta: Corona del Magister - Weekend gratuito!Non hai mai giocato a Solasta prima? Tactical Adventures rende Solasta: Crown of the Magister gratuito per un solo fine settimana! Da giovedì 25 maggio alle 10:00 PDT a domenica 28 maggio alle 13:00 PDT, gli utenti di Steam che in precedenza non hanno acquistato Solasta: Crown of the Magister potranno scaricare e giocare gratuitamente al gioco base durante i quattro giorni. Se i nuovi giocatori hanno amici che possiedono altri DLC, possono partecipare a sessioni cooperative per quel contenuto dall'host, gratuitamente, durante la sessione di gioco.Prova gratuitamente per la prima volta il pluripremiato gioco di ruolo acclamato dalla critica, quindi approfitta dei saldi di Steam per continuare l'avventura ed esplorare il mondo ancora di più.

Altre News per: solastapalacedisponibile