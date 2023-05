GFN Thursday: in arrivo 3 nuovi titoli Microsoft sulla famosa libreria di GeForce NOW



12 nuovi titoli disponibili per lo streaming questa settimana!



Questo GFN Thursday è ricco di grandi novità: sono ben 3 i nuovi titoli per PC Xbox che si aggiungono alla famosa libreria di GeForce NOW. Grounded, DEATHLOOP, e Pentiment , guidano la lista dei 12 nuovi giochi disponibili per lo streaming a partire da questa settimana.

Un nuovo modo di giocare



Logitech G CLOUD è il nuovo dispositivo portatile da gaming che supporta GeForce NOW, ora disponibile in Italia , Regno Unito, Germania, Francia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia. Sviluppato in collaborazione con Tencent Games, G CLOUD è un dispositivo Android con touchscreen da sette pollici 1080p 16:9, con controlli completamente personalizzabili e supporto per la piattaforma GeForce NOW!





Gli utenti possono usufruire sin da subito dei giochi presenti nella libreria di GeForce NOW che supporta il nuovo G CLOUD gamepad, utilizzando i controlli touch o i controlli di gioco di precisione integrati e personalizzabili. Il suo design leggero lo rende semplice da maneggiare, anche durante le sessioni di gioco più frenetiche. Inoltre, grazie alla durata della batteria di oltre 12 ore, il device non vi abbandonerà mai.



Promo non perdere

Assicuratevi di controllare il Warhammer Skulls Festival per ottenere tutte le informazioni sugli sconti dei titoli di Warhammer su Steam ed Epic Games Store - i nostri nuovi tag promozionali nell'app GeForce NOW evidenzieranno facilmente queste e molte altre promo per i nostri utenti.



Tripla minaccia

La partnership tra NVIDIA e Microsoft si consolida sempre più, infatti, NVIDIA annuncia oggi l’arrivo di 3 nuovi giochi Xbox PC disponibili per lo streaming su tutti i dispositivi questa settimana, seguendo la scia di Gears 5 . Gli utenti Priority possono giocare fino a 1080p 60 fotogrammi al secondo e saltare le file di attesa, mentre gli utenti Ultimate possono giocare fino a 4K 120 fps sia su PC che su Mac.

Giocate in modalità multigiocatore in Grounded di Obsidian Entertainment e cercate di sopravvivere assieme in un vasto e infido cortile, dopo essere stati ridotti alle dimensioni di una formica. Anche Pentiment è di Obsidian Entertainment, il gioco di ruolo citato in diverse liste di Giochi dell'Anno nel 2022. Risolvete una serie di omicidi di alto profilo ambientati in un periodo di grandi sconvolgimenti della storia europea, dove ogni piccola decisione può avere un grande impatto su questa avventura narrativa.



Nella sparatoria d'azione e avventura in prima persona di Arkane Lyon, DEATHLOOP , vestite i panni di un abile assassino, condannato a ripetere lo stesso giorno per l'eternità, in compagnia di un grande rivale. Imparate da ogni ciclo, provate nuovi approcci e rompete il cerchio.



Altre avventure

La Terra di Mezzo chiama con Il Signore degli Anelli: Gollum che è disponibile a partire da oggi in streaming sul cloud, con il supporto del ray tracing e della tecnologia DLSS per gli utenti Ultimate e Priority.

Di seguito la lista di titoli disponibili questa settimana:

Blooming Business: Casino (Nuovo lancio 23 maggio)

Plane of Lana (Nuovo lancio 23 maggio)

Warhammer 40,000: Boltgun (Nuovo lancio 23 maggio)

Above Snakes (Nuovo lancio 25 maggio)

Railway Empire 2 (Nuovo lancio 25 maggio)

The Lord of the Rings: Gollum (Nuovo lancio 25 maggio)

Deathloop

Con messa a terra

Simulatore di taglio del prato

Pentimento

La salita

Patch Quest

