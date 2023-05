Disponibile “REUNION OF MEMORIES”, il DLC di ONE PIECE ODYSSEY

Bandai Namco Europe ha rilasciato Reunion of Memories, il DLC ONE PIECE ODYSSEY, che continua la storia della Ciurma di Cappello di Paglia.



Dopo il viaggio della Ciurma attraverso le memorie delle loro avventure, sia a Waford che a Memoria, si trovano nuovamente nel mondo delle memorie. I giocatori saranno affrontati da una ragazza misteriosa in un cappuccio nero e dovranno risolvere l’enigma del minaccioso cubo nero che tiene nelle mani.Nella nuova missione, i giocatori dovranno fronteggiare alcuni dei personaggi più iconici della serie. La Ciurma di Cappello di Paglia incontrerà nuovamente Mihawk, Perona, Enel e Barbabianca, ma Memoria non è più la stessa.I giocatori potranno iniziare l’avventura e fuggire dagli eventi imprevedibili, svelando così la verità nascosta di Memoria.Reunion of Memories è disponibile nelle versione Deluxe del gioco e acquistabile separatamente. Il contenuto dell’espansione è disponibile solo dopo aver terminato l’avventura principale.ONE PIECE ODYSSEY è disponibile per PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Una versione demo del gioco è disponibile per tutte le piattaforme.

