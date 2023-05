Presentato Marathon; Nathan Fillion tornerà su Destiny 2 per l'espansione La Forma Ultima

Marathon - Trailer di annuncio:https://youtu.be/ckI_m8bbXfw







Oggi Bungie ha svelato il suo futuro da studio di sviluppo multi-titolo con l'annuncio del suo prossimo gioco: Marathon, un nuovo sparatutto PvP fantascientifico con bottino. Si tratta del primo vero nuovo progetto di Bungie degli ultimi dieci anni. Marathon è attualmente in fase di sviluppo e sarà disponibile su PlayStation 5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC; offrirà inoltre le funzionalità di Cross save e cross-play. La data di uscita del gioco non è ancora stata stabilita. Insieme all'annuncio, Bungie ha inoltre lanciato il primo trailer CGI ("computer-generated imagery", ovvero "con immagini generate dal computer") che rivela il mondo di Marathon, offre un'anteprima del personaggio del giocatore (il cosiddetto "corridore") e presenta l'audace stile grafico del gioco.



Marathon è uno sparatutto PvP fantascientifico con bottino ambientato nel misterioso pianeta Tau Ceti IV. I giocatori dovranno impersonare dei mercenari cibernetici conosciuti come "corridori", progettati per sopravvivere alle difficili condizioni ambientali del pianeta, ed esplorare l'ex-colonia di Tau Ceti. I giocatori potranno avventurarsi (da soli on in squadra di tre persone) alla ricerca di misteriosi manufatti alieni e di armi e pezzi di equipaggiamento da aggiungere alla propria collezione.







Destiny 2: La Forma Ultima - Trailer di anteprima: https://youtu.be/ft-FPi5FiUQ







"Marathon è per Bungie l'inizio di un fantastico viaggio ispirato dal solido passato dello studio, che ci condurrà coraggiosamente verso il futuro", ha detto Scott Taylor, General Manager di Marathon. "Abbiamo riassunto la nostra esperienza trentennale nella creazione di mondi videoludici e di esperienze PvP innovative in un gioco che si distinguerà dai precedenti titoli di Bungie in termini di gameplay, grafica ed effetti sonori.""Sebbene siamo soltanto nelle prime fasi di sviluppo, è bello riscontrare una certa creatività ed entusiasmo per il nuovo gioco", ha detto Christopher Barrett, Game Director di Marathon. "Stiamo lavorando per garantire un gameplay incentrato principalmente sul PvP – con momenti di tensione e di eccitazione – ambientato in un mondo virtuale dinamico e ricco dal punto di vista narrativo, nel quale le azioni dei giocatori influenzano i contenuti stagionali.Bungie ha inoltre annunciato che l'attore Nathan Fillion impersonerà nuovamente il tanto amato Cayde-6 dell'universo di Destiny. Il famoso cacciatore ha fatto una breve comparsa nel video di anteprima della prossima espansione di Destiny 2, ovvero Destiny 2: La Forma Ultima.Ci avviamo verso l'epica conclusione della saga decennale di Luce e Oscurità di Destiny. Pertanto, a estate inoltrata, Bungie condividerà ulteriori informazioni sul gioco con la Presentazione di Destiny del 22 agosto. Durante l'evento live infatti, il team di sviluppo di Bungie illustrerà in dettaglio La Forma Ultima e parlerà del futuro di Destiny 2.I fan potranno seguire l'evento tramite i canali ufficiali di Destiny su Twitch e YouTube: www.twitch.tv/Bungie

"È un momento importantissimo per Bungie in questo percorso da studio di sviluppo multi-titolo", ha detto Pete Parsons, CEO di Bungie. "I nostri trent'anni di esperienza e passione nel creare videogiochi ci hanno condotto fin qui e ci guideranno verso il futuro. Resta ancora tantissimo lavoro da fare, nonché consolidare il team di sviluppo di Marathon e supportare Destiny per gli anni a venire. Noi di Bungie, con la collaborazione di PlayStation, ci impegniamo a realizzare la nostra audace visione: offrire dell'intrattenimento vero, senza tralasciare il nostro obiettivo: creare dei mondi che promuovano l'amicizia."

