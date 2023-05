REVIEW DELLA BIGBEN WEEK #6

All'evento annuale del Bigben Group, NACON ha presentato 13 giochi tra cui Robocop: Rogue City, Il Signore degli Anelli: GollumTM e Gangs of Sherwood, insieme a un intero set di periferiche e accessori per ogni console.





L'edizione 2023 della Bigben Week ha aperto i battenti all' inizio di questa settimana, nel cuore di Parigi. Durante i 4 giorni, NACON ha invitato i media e i suoi partner internazionali a dare un'occhiata al suo catalogo di giochi, periferiche e accessori. In viaggio anche i team degli studi di progettazione e sviluppo, per far conoscere ai visitatori i progetti innovativi a cui hanno dedicato mesi di lavoro.





UNA LINE-UP VARIA E ATTESA





TRE GIOCHI GIOCABILI PER LA PRIMA VOLTA.

Anche quest'anno la Bigben Week ha offerto ai visitatori la possibilità di provare le versioni in anteprima di diversi giochi.Tra questi l'attesissimo RoboCop Rogue City, presentato per la prima volta dagli sviluppatori di Teyon, e Gangs of Sherwood, l'action game cooperativo che rivisita la leggenda di Robin Hood. Introducendo un mondo di gioco più stravagante, governato dagli zombi, Eko Software ha presentato la sua creazione ParadiZe Project, un gioco a cavallo tra i generi hack'n slash e survival e in uscita alla fine di quest'anno su console e PC.

QUATTRO GIOCHI NUOVI ANNUNCIATI:

- Asterix & Obelix: Heroes è un gioco di carte collezionabili basato su RP, con il mondo degli indomabili Galli. Sviluppato da Jumpgate AB, il gioco sarà disponibile su tutte le piattaforme a settembre 2023.

- Le corse fuoristrada verranno alla ribalta quest'anno, con Overpass 2. Il simulatore di corse e tracciamento di percorsi sviluppato da Neopica tornerà su console e PC il 19 ottobre 2023. - Entrambi sviluppati dallo studio Tivola, Wildshade: Unicorn Champions e Animal Hospital sono giochi che piacciono a bambini e famiglie. Il primo è un gioco di corse su unicorni ambi entato in un mondo immaginario, mentre nel secondo i giocatori assumono il ruolo di un vet erinario per animali domestici reali e di fantasia. Entrambi i giochi dovrebbero uscire su con sole e PC nell'autunno del 2023.





UNA NUOVA VERSIONE GIOCABILE PER ALTRI 6 TITOLI IN CATALOGO

Sebbene entrambi siano ambientati durante la prima guerra mondiale, questo è l'unico punto che hanno in comune. Ad Infinitum, il gioco horror psicologico dello studio Hekate, e il gioco di strategia e sopravvivenza War Hospital, presentano ciascuno una nuova versione giocabile. Sono in uscita rispettivamente il 14 settembre e il 31 agosto, su PC e console. I giocatori più sportivi non devono sentirsi esclusi, con la possibilità di provare il nuovo DLC appena annunciato per Session: Skate Sim e le nuove versioni dei giochi di ciclismo Tour de France 2023 e





Pro Cycling Manager 2023, che offrono un gameplay più strategico, percorsi aggiornati e tutti i team e i corridori di quest'anno.Infine, alla vigilia della sua uscita ufficiale, Il Signore degli Anelli: GollumTM è un altro gioco forte mente caratterizzato, in cui i giocatori prendono il controllo della ricerca del Prezioso di Gollum. I team di Daedalic hanno fatto il viaggio per mostrare il gioco nella sua versione finale.

NUOVE PERIFERICHE E ACCESSORI PER TUTTI I GIOCATORI

Con il riconoscimento mondiale tra i giocatori per la qualità dei suoi controller, NACON ha continuato ad aggiungere un sacco di nuovi prodotti alle sue gamme.





NACON per Xbox

Lanciata nel 2021, la famiglia di periferiche ufficiali per Xbox Series X | S e Xbox One sta riscuotendo un grande successo sia in Europa che in Nord America. Ora include un nuovissimo controller conveniente e maneggevole, l'EVOL-X, il cui rilascio è previsto per settembre 2023. Questo sarà disponibile nelle classiche combinazioni di colori bianco o nero, oltre a una serie di nuove versioni alternative, incluso trasparente con LED .





NACON per Nintendo SwitchTM

La famiglia di accessori per Nintendo Switch è una delle più complete sul mercato. All'evento viene presentata un'ampia selezione di custodie compatibili per il modello OLED di Nintendo Switch, Nin tendo Switch Lite e Nintendo Switch, molte delle quali con licenza ufficiale (Metroid DreadTM, The Legend of ZeldaTM, Mario KartTM).





RIG by NACON

Dopo un anno di grande successo che ha introdotto l'acclamata serie PRO, inclusa la pluripremiata serie 800 PRO, RIG è stata presente alla Bigben Week per presentare i propri prodotti che hanno decretato il successo del marchio. RIG si sta attualmente preparando a svelare un'entusiasmante gamma di nuovi prodotti nei prossimi mesi. Questa nuova formazione mira a consolidare la posizione del marchio come leader nell'audio di gioco premium e consolidare ulteriormente il suo impegno a mantenere la promessa del marchio di prestazioni, innovazione e design.



