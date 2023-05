Return to Castlevania... Returns!

Nuove versioni retail Standard e Signature Edition in arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 4 e 5 dall'11 agosto!





Merge Games e Motion Twin sono entusiasti di rivelare le nuovissime edizioni fisiche e speciali del pluripremiato platform rogue-lite "Cellule morte: ritorno a Castlevania" in arrivo su Nintendo Switch e PlayStation 4 e 5 dall'11 agosto 2023! Vincitore del "Miglior gioco indipendente" ai Golden Joystick Awards e del "Miglior gioco d'azione" ai The Game Awards, Dead Cells è stato lanciato nel 2018 con il plauso della critica sia dei giocatori che della critica.





In "Dead Cells: Return to Castlevania" , la grande azione gotica del classico di KONAMI si incrocia con il pluripremiato rogue-lite per un effetto vesciche in una nuovissima avventura d'azione in 2D con i personaggi iconici di Castlevania e il mondo indimenticabile.



Disponibili per il pre-ordine da oggi. Le edizioni retail standard di "Dead Cells: Return to Castlevania" presenteranno una copertina retrò reversibile, che richiama le ere del NES e della PlayStation originale, mentre la deluxe Signature Edition aggiunge una serie di extra collezionabili tra cui il un'epica colonna sonora su CD, un art book esclusivo, spille e molto altro.

Guarda il trailer di "Dead Cells: Ritorno a Castlevania".

