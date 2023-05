Puzzle Bobble Everybubble Recensione

Oggi vi parlo di Puzzle Bobble Everybubble di Taito, che torna alla grande sulla nuova generazione di console. Sviluppato da Taito Corporation e pubblicato da ININ Games, Puzzle Bobble Everybubble è il nuovo titolo di uno dei puzzle game più famosi di sempre. Il franchise ha provato a reinventarsi in passato con un'iterazione 3D, e non ha funzionato molto bene. Ma ora è ritornato alle sue origini e lo ha fatto veramente bene. Dopo averlo provato affondo posso dire che è veramente un capitolo ben fatto.



La storia di Puzzle Bobble Everybubble è ambientata sulle Isole Arcobaleno, dove vive Miniroon. Un giorno Miniroon inizia a soffiare tantissime bolle ricoprendo l’intera isola. Bub, Bob, Peb e Pabi, i quattro simpatici draghi dovranno fermare le sue incontrollabili bolle di Miniroon.



Ilè cambiato poco ma ci sono alcuni nuovi potenziamenti che rafforzano l'esperienza in tutte le modalità. Inil giocatore dovrà far scoppiare tutte le bolle nel minor tempo possibile prima che scendano e spunti la scritta. La modalità cooperativa per quattro giocatori è il punto di forza del gioco. Mentre la modalità storia potrà essere giocata con tre amici. Un vero, anche se giocabile solo in locale. Se si trovano gli amici il divertimento è assicurato. Purtroppo Ii tempi di caricamento sono un po' lunghi e fastidiosi.

Per fortunaha aggiunto anche la modalità, dove il giocatore non può mirare in diagonale ma muoversi solo da destra a sinistra. Puzzle Bobble vs Space Invaders fa davvero la differenza e spinge in alto Puzzle Bobble Everybubble come mai nessun altro capitolo.è molto divertente poiché si basa su una formula di gioco vincente che va avanti da trent'anni. Innova poco e non stupisce più di tanto, ma è abbastanza godibile e molto divertente. Tecnicamente suè bello da vedere, colorato e abbastanza dettagliato. La colonna sonora è azzeccata e abbastanza orecchiabile, mentre gli effetti a la recitazione sono accettabili.

Voto 7.5

Dopo oltre trentacinquecontinua a essere uno dei migliori puzzle game in circolazione. Everybubble è un capitolo divertente colorato e, con la modalità Puzzle Bobble vs Space Invaders, saprà divertire per tanto tempo.

