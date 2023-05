Conan Exiles - Season con la roadmap dei contenuti

Difendi, saccheggia e combatti in Age of War attraverso tre Major Update.





Mentre Conan Exiles: Age of Sorcery volge al termine, Funcom suona i tamburi per Age of War, la prossima stagione in arrivo in-game il 22 giugno. Per annunciare questa nuova Era, rifatevi gli occhi con la nuova e audace grafica del gioco, che dà un'idea della carneficina in arrivo.





Armato di resistente acciaio invece che di magia, un antico impero marcia sulle Terre Esiliate, affamato di oro. La narrazione di Age of Warprevede un'invasione militare su larga scala delle Terre Esiliate attraverso tre aggiornamenti principali, ognuno dei quali è accompagnato da un Pass Battaglia ricco di cosmetici.

In meno di un anno, Age of Sorcery ha aggiunto un'enorme quantità di nuovi contenuti gratuiti attraverso tre aggiornamenti principali, tra cui il sistema di stregoneria, il rinnovamento degli edifici, la revisione degli attributi, nuovi incontri, la formazione di golem, nuovi personaggi e storie, oltre all'enorme riprogettazione del Journey System. Ora, con la Roadmap di Age of War, tante altre novità sono all'orizzonte.





In Age of War - Capitolo Uno, raccogliete tesori da tutte le terre ed esponeteli nel vostro caveau privato, quindi create e personalizzate l'emblema del vostro clan per esporlo su stendardi e scudi.

Dopo Age of War - Capitolo Uno, Conan Exiles vedrà importanti aggiunte come epurazioni migliorate e ampliate, mercenari reclutabili e IA nemica potenziata, per culminare infine in un'incursione PvE in cui i giocatori reagiranno all'invasione degli Stygian. Queste sono le caratteristiche più importanti di Age of War, ma c'è molto altro in cantiere che verrà presto svelato.

Il primo capitolo di Conan Exiles: Age of War sarà disponibile dal 22 giugno per PC, PlayStation 4, Xbox X|S, Xbox One, e su Xbox Game Pass.

