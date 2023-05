NACON - NUOVO CONTROLLER UFFICIALE PER XBOX

Il nuovo EVOL-X, un controller Xbox con licenza ufficiale, combina prestazioni, comfort e convenienza.

L'EVOL-X vanta le seguenti caratteristiche:

Quattro motori a vibrazione (due nei grilletti e due nelle impugnature) in modo che i giocatori possano sentire le sensazioni del gioco direttamente nelle loro mani

Connessione USB cablata con cavo staccabile da 3 m per giocare a una distanza confortevole dallo schermo

Un jack rinforzato da 3,5 mm per una durata ottimale

Una superficie antiscivolo per una presa e un comfort ottimali durante le lunghe sessioni di gioco

Pulsanti di azione più grandi per aumentare la facilità d'uso e il comfort

Testine concave per adattarsi ai pollici e migliorare la maneggevolezza

Disponibile in sei colori (bianco, nero, argento, trasparente con LED, blu metallizzato, rosso metallizzato), tutti i giocatori troveranno un modello che si adatta al loro stile.

Alla Bigben Week 2023, NACON ha annunciato il rilascio di un nuovo controller Xbox ufficiale. Basandosi sull'esperienza acquisita con Revolution X (controller ufficiale premium rilasciato alla fine del 2021), EVOL-X offre tutto ciò di cui i giocatori hanno bisogno in un controller a un prezzo accessibile.Questo controller certificato Microsoft è l'ultima periferica essenziale per tutti i giocatori. Facile da usare, comodo e resistente, è l'ideale per i giocatori che cercano un controller resistente e ad alte prestazioni.Il controller NACON EVOL-X sarà disponibile a settembre 2023 ad un prezzo di vendita consigliato di € 34,99 per le versioni bianca e nera.

Altre News per: naconnuovocontrollerufficialexbox