SOFIDEL E SHOPFULLY PROMUOVONO LE VENDITE IN NEGOZIO

SOFIDEL E SHOPFULLY INSIEME DI NUOVO

PER PROMUOVERE LE VENDITE IN NEGOZIO

Grazie all’utilizzo della piattaforma tecnologica di ShopFully,

il 38% dei consumatori coinvolti nella campagna dichiara di aver acquistato il prodotto.

Sofidel, leader mondiale nel mercato della produzione di carta per uso igienico e domestico, noto in particolare in Italia e Europa per il marchio Regina,punta ancora sulla tecnologia di ShopFully, tech company italiana leader internazionale nel Drive to Store che connette milioni di utenti nei negozi fisici intorno a loro.L’obiettivo della nuova partnership è spingere le venditedi Regina Asciugamani in negozio.

In occasione dell’attivitàpromozionale che ha coinvolto 480 punti vendita distribuiti a livello nazionale, Sofidel si è affidato alla tecnologia di ShopFullyper interfacciarsi con i potenziali acquirenti, coinvolgendoli in tutte le tappe della customer journey, a partire dalla ricerca delle informazioni online, fino all’acquisto del prodotto in negozio.

Grazie all’utilizzo di HI! (Hyperlocal Intelligence), la piattaforma di hyperlocal marketing di ShopFully basata sull’intelligenza artificiale, e dei marketplace proprietari di ShopFully – DoveConviene, PromoQui e VolantinoFacile – la partnership ha registrato notevoli performance in termini di visite in negozio:il 43% dei consumatori esposti alla campagna ha visitato uno dei punti vendita.Inoltre, il 38% degli utenti coinvolti ha dichiarato di aver acquistato un prodotto Regina(+28 punti percentuali rispetto ai consumatori che non sono stati esposti all’iniziativa).

“Sofidel si è rivolta nuovamente a ShopFully esprimendo un’esigenza ben precisa: promuovere le visite e le vendite del brand Regina all’interno dei punti vendita a livello nazionale. Attraverso i migliori formati e la nostra tecnologia all’avanguardia, abbiamo permesso al brand di sfruttare appieno le potenzialità del digitale per entrare in contatto con il consumatore finale in maniera mirata ed efficace, portando quasi 4 utenti su 10 ad acquistare il prodotto”ha commentatoMarco Durante, Global VP Sales &Marketing di ShopFully.

“Siamo molto soddisfatti della nostra collaborazione con ShopFully

. A ncora una volta abbiamo deciso di puntare sulla sua tecnologia, uno strumento strategico che ci ha permesso di rispondere in maniera efficace agli obiettivi di business prefissati e registrare performance notevoli

”ha commentato

Andrea Landi, Digital Media Manager di Sofidel.

Altre News per: sofidelshopfullypromuovonovenditenegozio