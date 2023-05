Tornano i Cerbero Boscar, live da Milano e su Twitch

Dal 23 al 25 maggio, al Cinema Odeon di Milano e in diretta su Twitch, andranno in scena gli Oscar della community del Cerbero Podcast

Musica, attualità, cultura pop e spettacolo con ospiti come Valerio Lundini, Rosa Chemical, i Finley, Naska e l’ex NBA Linton Johnson





L’attesa è finita: dal 23 al 25 maggio il Cinema Odeon di Milano ospiterà i Boscar, gli Oscar organizzati dal Cerbero Podcast, arrivati ormai alla quarta edizione e tra gli eventi più attesi dalla community italiana di Twitch.

Cerbero Podcast, canale che ad oggi conta oltre 330mila iscritti, nasce nel 2018 e nel corso degli anni si è evoluto, continuamente reinventandosi e rinnovandosi, portando un punto di vista mai banale sulla cultura popolare italiana. Il trio, formato da Davide Marra, Simone Santoro e Gianluca Miele, rispettivamente Mr Marra, Dudubbi e Mr Flame, ha ospitato sul proprio canale ospiti come Bassi Maestro, Michela Giraud, Morgan, Luca Ravenna, diventando uno tra i talk show di maggiore successo su Twitch Italia.

L’edizione 2023 dei Boscar sarà l’occasione, ancora una volta, di celebrare la community del Cerbero, in unevento che sarà al tempo stesso in presenza, in un Cinema Odeon trasformato per l’occasione da scenografie esclusive,e in streaming su Twitch per tutti coloro che non potranno essere presenti, confermando una volta di più il suo carattere peculiare: non solamente un servizio di live streaming, ma uno spazio digitale dove vivere esperienze fluide, nuove e uniche, dove reale e virtuale si compenetrano sempre di più, dando vita a esperienze significative e autentiche per la community.

Nel corso delle tre serate, saranno diversi i crossover con altri celebri podcast italiani, comeCachemire Podcast, condotto da Luca Ravenna e Edoardo Ferrario, e conMuschio Selvaggio, di cui andrà in onda una puntata speciale, condotta da Mr Marra. I Boscar vedranno anche altri momenti più leggeri come l’intervento diValerio Lundini, ai quali si accompagneranno occasioni di approfondimento e di discussione come i monologhi diMariema Faye, attivista, sul tema attualissimo dell’immigrazione, e di Linton Johnson, ex giocatore di basket, che interverrà con un discorso sull’importanza dell’integrazione, nello sport e non solamente.

E non è finita: i Cerbero Boscar vedranno la presenza di tantissimi altri ospiti a sorpresa, che si alterneranno sul palco del Cinema Odeon nel corso delle tre serate, per uno show imperdibile! Tra questi, tanti artisti del panorama musicale italiano, comeRosa Chemical e Sethu, giovani promesse della musica pop italiana, recentemente reduci dal Festival di Sanremo, e Cristina Scabbia, streamer di Twitch e cantante deiLacuna Coil, appena tornata da un tour internazionale di grande successo. Un’altra sorpresa sarà il ritorno deiFinley, dopo il singolo Porno, collaborazione che li ha visti protagonisti con Naska della primavera musicale italiana.

Anche quest’anno, quindi, i Cerbero Boscar non mancheranno di stupire il proprio pubblico con unospettacolo imprevedibile e pieno di sorprese. I biglietti per assistere all’evento al cinema sono ancora disponibili per la vendita,a questo link, mentre per tutte e tre le serate la diretta streaming sarà disponibile sul canale Twitch Cerbero Podcast.





