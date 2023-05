LG ANNUNCIA LA COLLABORAZIONE CON SIX N. FIVE

La premiere di "Among the Sky" sarà in mostra sui TV LG OLED e sulla collezione di TV Lifestyle LG durante la fiera d’arte Frieze di New York,

in corso dal 17 al 21 maggio 2023



LG Electronics ha annunciato oggi un'altra importante collaborazione nel mondo dell’arte conSix N. Five, lo studio di visual design internazionale con sede a Barcellona, guidato da Ezequiel Pini, noto e multi-premiato designer argentino e artista digitale. Negli ultimi dieci anni, Pini ha esplorato come i software e gli strumenti 3D possano essere utilizzati nei lavori artistici per creare mondi immaginari e onirici, nei quali l’estetica è, al tempo stesso, contemporanea, moderna ed elegante.

La mostra "Among the Sky", che comprende sei opere d'arte appositamente commissionate per essere presentate sui TV LG OLED e sui TV LG della collezione Lifestyle, verranno esposte in un'anteprima privata il 15 e 16 maggio presso il centro culturale newyorkese The Shed. A partire dal 17 maggio fino al 21 maggio, la mostra sarà visitabile durante la fiera d’arte Frieze New York Art Fair.

La collaborazione tra LG OLED Arts e Six N. Five rappresenta un impegno concreto per avvicinare il mondo dell'arte digitale a quello della tecnologia sfruttando gli schermi LG OLED per esporre nuove esperienze artistiche che consentono allo spettatore di vivere una nuova esperienza di visione. Con una qualità premium e potenti tecnologie di elaborazione dell'immagine, i televisori LG OLED migliorano l'esperienza di fruizione dell'arte digitale.

"Crediamo che LG OLED supererà i limiti degli strumenti tradizionali e creerà nuove opportunità per l'arte digitale e per gli artisti", ha dichiarato Kate Oh, vicepresidente della Brand Communication Division di LG Home Entertainment Company. "In linea con il nostro motto, We inspire art, LG OLED guiderà molti artisti nello sviluppo di forme d’arte innovative, superando i confini esistenti. Siamo entusiasti di lavorare con artisti nativi digitali di grande talento come quelli di Six N. Five”.

La serie di opere "Among the Sky" è influenzata dai dipinti di paesaggio, dall'espressionismo e dalla fantasia dei surrealisti, ma si ispira anche all’arte digitale per creare animazioni in grado di ridurre i confini tra elementi naturali e ultraterreni, reali e immaginifici. Attraverso questa straordinaria collaborazione tra LG OLED e LG Art Lab, ogni opera può essere osservata nel mondo fisico, ma è anche accessibile a tutti attraverso le piattaforme digitali.

La serie è presentata sui televisori LG OLED evo di ultima generazione che permettono riprodurre accuratamente le texture e i colori delle opere. Le caratteristiche peculiari di LG OLED evo come la luminosità, la definizione e la precisione nei dettagli consentono un’esperienza di visione totalmente immersiva. Collaborazioni come questa rappresentano un’opportunità per ridurre il divario tra l’esperienza utente del Web 2.0 e del Web 3.0.

"Il cielo non ha confini. La sua immensità rappresenta da sempre un viaggio sacro al di là dei limiti percepiti da me. Il mondo come lo conosciamo e viviamo ha un orizzonte finito. Si rompe quando la nostra visione si alza per connettersi con il cielo", ha dichiarato Six N. Five. "Per alcuni, esso rappresenta il collegamento con l'aldilà, con la nostra essenza divina e spirituale. Alziamo gli occhi quando chiediamo qualcosa, quando cerchiamo una spiegazione, o semplicemente quando decidiamo di cambiare la posizione verticale dei nostri corpi per concederci un riposo fisico e mentale, circondati dalla natura".

Le sei opere di Six N. Five saranno disponibili come NFT tramite LG Art Lab il 25 maggio alle 12:00 (Eastern Daylight Timezone) e saranno anche esposte in occasione della fiera Frieze New York, in corso dal 17 al 21 maggio 2023 presso The Shed di New York (8° piano, Tisch Skylights, 545 W 30th Street, New York, NY). La mostra è curata congiuntamente da Ezequiel Pini e Derrick Li, e supportata da Triple X.

