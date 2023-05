La BlizzCon arriva il 3-4 novembre

Dopo quattro anni durante i quali abbiamo affrontato le nostre avventure radunandoci solo online su Azeroth, facendo squadra su Overwatch, attraversando i campi di Sanctuarium o scaldandoci davanti al camino nella Locanda... finalmente è arrivato il momento di ritrovarci di persona. Siamo felici di annunciare che la BlizzCon tornerà all'Anaheim Convention Center il 3-4 novembre!

I nostri giocatori sono il cuore di ciò che rende grande la BlizzCon: un posto dove i giochi sono il terreno comune per creare connessioni e amicizie. Che tu venga per incontrare gli amici conosciuti online, per celebrare momenti epici dei giochi che amiamo, per esplorare le offerte esclusive della convention o per conoscere più da vicino i nostri universi, la BlizzCon è stata creata per te. È la community che ha sempre reso questo evento così speciale e non vediamo l'ora di incontrare tutti di nuovo.

Torneremo con altri dettagli sullo spettacolo il prossimo mese, comprese le informazioni sui biglietti, i cosplay e i concorsi, e molto altro.

Per coloro che vogliono già prenotare una sistemazione, le nostre indicazioni per gli hotel sono ora disponibili. Che tu partecipi di persona oppure online, non vediamo l'ora di festeggiare insieme e farti vedere su che cosa abbiamo lavorato. Contiamo i giorni che mancano insieme a te!

