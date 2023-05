UNITED 1944 - Closed Beta Trailer

Dopo la rivelazione del mese scorso di UNITED 1944, un FPS tattico e ricco di azione che combina tiro, strategia e creazione, e l'annuncio del primo periodo beta del gioco, lo sviluppatore di Killsquad Novarama ha deciso di estendere il azione per due fine settimana interi e arruola più persone in Nord America ed Europa. Guarda il video invito a unirti ai ranghi nei fine settimana del 19-21 e 26-28 maggio.

Fai squadra in partite di conquista di basi 16 contro 16 nei teatri della Seconda Guerra Mondiale del Nord Africa, con più mappe, come Francia e Russia in arrivo. Questa prima beta consentirà ai giocatori di sperimentare l'emozionante modalità Dominazione, in cui dovrai cercare risorse, fabbricare armi, trovare documenti di informazioni nemiche, stabilire avamposti e distruggere tutte le basi nemiche.



Per richiedere l'accesso alla beta, i giocatori dovranno fare clic sul pulsante "Join the United 1944 playtest" su Steam e unirsi al server Discord ufficiale. Tieni presente che l'invio di una richiesta NON GARANTISCE l'accesso alla beta, poiché i giocatori verranno selezionati in modo casuale, ma il team di Novarama farà del suo meglio per inserire quanti più giocatori tecnicamente possibile per questo primissimo playtest.



Il primo fine settimana, dal 19 al 21 maggio, avrà i suoi server in Europa, mentre il secondo fine settimana, dal 26 al 28 maggio, sarà ospitato sui server nordamericani. I giocatori sono liberi di giocare in uno qualsiasi dei due periodi, ma lo studio incoraggia tutti a unirsi in prima linea che si adatta meglio alla propria regione per un'esperienza online più solida.

