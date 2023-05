NUOVI CONTENUTI PER FARMING SIMULATOR

FARMCON 23: GIANTS SOFTWARE ANTICIPA NUOVI CONTENUTI





GIANTS Software condivide i primi dettagli sulle attività previste per il community event di quest’anno, FarmCon 23 – anticipando nuovi contenuti per i giochi Farming Simulator, mentre annuncia i primi appuntamenti dell’agenda del fine settimana. FarmCon 23 si svolgerà nei giorni 1 e 2 luglio alla DEUTZ-FAHR Arena in Lauingen, Germania. I biglietti sono disponibili.



PRESENTAZIONI PER MOSTRARE LA NUOVA ESPANSIONE, LE MAPPE E MOLTO ALTRO



Mentre gli appassionati di farming e i content creator attendono con entusiasmo di celebrare Farming Simulator e lo spirito partecipativo della community dietro alla famosa serie, GIANTS Software si prepara per una serie di panel informativi. Il focus sarà su Farming Simulator 22 così come sul nuovo gioco mobile in arrivo, Farming Simulator 23. Le presentazioni inizieranno alle 10 del mattino:





15 anni di Farming Simulator: una retrospettiva a cura del CEO di GIANTS Software Christian Ammann e del CTO Stefan Geiger.

Nuova espansione: preview per la prossima espansione di Farming Simulator 22 a cura del Gameplay Producer & Lead Gameplay Programmer Manuel Leithner.

Nuova mappa: Preview con un primo sguardo alla futura mappa per Farming Simulator 22 da parte del Senior 3D Artist Maximilian Frömter.

Novità a livello editoriale: Roundup dei recenti e futuri progetti di GIANTS Software, presentato da Boris Stefan, Head of Publishing.

Production Pipeline: Dalla preproduzione alla consegna del prodotto finito – processi illustrati dal Publishing Coordinator Kenneth Burgess.

Modding con Blender: informazioni dettagliate sul modding con Blender, spiegato dal Gameplay Programmer & Lead Integrator Stefan Maurus.

INTRATTENIMENTO PER TUTTA LA FAMIGLIAGIANTS Software e DEUTZ-FAHR stanno programmando delle giornate piene di divertimento, e non solo sul palco: verranno allestite delle postazioni di gioco dove si potranno provare i contenuti più recenti di Farming Simulator 22 e dove verrà mostrato anche il nuovo gioco mobile Farming Simulator 23. La Farming Simulator League (FSL) ritorna con la quinta stagione. Per poter partecipare a questo torneo di esport, le squadre devono registrarsi in anticipo su fsl.giants-software.com.La Sfida di Impilamento delle Balle di Fieno virtuale si svolgerà come di consueto e i vincitori verranno premiati sul palco – i premi sono offerti da DEUTZ-FAHR. Il produttore tedesco dei macchinari conosciuti in tutto il mondo organizza una simulazione reale: guidati dallo staff di DEUTZ-FAHR, i partecipanti potranno utilizzare dei macchinari reali per impilare le balle di fieno e guidare un trattore su una pista di test separata. Un tour di 45 minuti della fabbrica e un’immensa esposizione di trattori offriranno ai visitatori l’opportunità di conoscere meglio la realtà DEUTZ-FAHR.DISPONIBILI BIGLIETTI STANDARD & GOLDDopo che i fan si saranno soffermati sul merchandising ufficiale nel negozio dedicato e avranno ancora voglia di divertirsi, verrà il momento del “FAHR EVER DEUTZ Party”, organizzato da DEUTZ-FAHR, che si terrà lì vicino – l’accesso all’evento richiede l’acquisto di un ticket dedicato. Per partecipare a FarmCon 23 l’acquisto dei biglietti deve avvenire via Eventbrite.Sono disponibili biglietti standard e gold. Ogni ticket per FarmCon 23 include una gift bag contenente una selezione di articoli di merchandising. Come i biglietti, disponibili in quantità limitate, anche l’upgrade a ticket gold è applicabile ad una ridotta quantità di ticket. Chiunque sia così rapido da aggiudicarsi un ingresso gold si godrà una serata esclusiva con gli sviluppatori di GIANTS Software, inclusa anche una cena deliziosa.Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation5, Xbox Series X|S, PlayStation4, Xbox One. Farming Simulator 23, una nuova versione mobile, verrà rilasciato il 23 maggio 2023. Preordini per Farming Simulator 23: Edizione Nintendo Switch disponibile nei negozi selezionati e sul Nintendo eShop. Le versioni mobile per i device iPhone, iPad e Android saranno disponibili nell’App Store e su Google Play, rispettivamente.

