TP-Link Deco XE75 Mesh: affidabile e veloce per la connessione di casa

Fino a 2.000 mq di copertura del segnale con solo tre unità Deco, per navigare e sfruttare i più evoluti servizi di rete in ogni angolo della casa e non solo. Il nuovo sistema mesh di TP-Link è semplice da installare, ha un design moderno ed elegante e adotta le più recenti tecnologie Wi-Fi 6E per creare network sicuri, performanti e ad alta velocità. In più, può connettere fino a 200 dispositivi Wi-Fi: il punto di partenza ideale per progettare una smart home.

Soggiorno, cucina, stanze da letto, studio, bagni, mansarda, taverna, giardino… quanti sono gli ambienti di casa e com’è difficile avere una connessione stabile e veloce in ognuno di essi. “No, qui non prende!”: tante volte lo abbiamo detto e abbiamo pensato a che seccatura fosse doverci spostare per continuare la visione di un video in streaming, navigare su Internet, consultare la posta elettronica o scaricare un documento importante. In ambienti molto ampi oppure separati da pareti spesse, infatti, il solo segnale Wi-Fi del router non è quasi mai sufficiente a creare una copertura wireless omogenea e davvero fruibile. Oltretutto, quando ci sono numerosi dispositivi connessi in contemporanea, la lentezza della rete domestica può risultare davvero esasperante.

La soluzione a questo annoso problema di stabilità ed efficienza è a portata di mano e consente, una volta per tutte, di disporre di una rete wireless veloce e sicura fin nell’angolo più remoto della casa. Parliamo del nuovo sistema mesh Deco XE75 di TP-Link, azienda leader mondiale nel settore del networking consumer e professionale. Semplicissimo da installare, è in grado di rivoluzionare l’esperienza di connessione a casa, ma anche in ufficio.

Fino a 200 dispositivi connessi con il Wi-Fi 6E

Grazie alla tecnologia Wi-Fi 6E, due unità Deco XE75 riescono coprire fino a 1.500 mq di superficie con un segnale wireless stabile e potente; fino a 2.000 mq con tre unità. La possibilità di sfruttare la banda di frequenza 6GHz, interamente dedicata ai client Wi-Fi 6E, elimina ogni tipo di interferenza e di rallentamenti causati dalla presenza di dispositivi di vecchia generazione. Le tre bande Wi-Fi, insieme, permettono di raggiungere un’ampiezza totale di 5400Mbps, riuscendo a supportare il collegamento simultaneo di ben 200 dispositivi wireless. Spostandosi fra i vari ambienti, poi, non ci sarà alcuna necessità di cambiare punto di accesso o inserire nuove credenziali di rete. Grazie alla tecnologia Mesh AI-Driven, le unità Deco XE75 lavorano in sinergia per creare un unico ambiente di rete, privo di interruzioni e in grado di fornire le migliori performance in ogni punto della casa.

Una rete veloce, stabile e sicura

Con Deco XE75 anche la più affollata delle smart home è supportata senza problemi: sistemi di sicurezza, videocamere, sensori, elettrodomestici connessi, ma anche smartphone, console di gioco, computer, smart TV etc.. ogni dispositivo potrà sempre contare sul miglior percorso di trasmissione dati disponibile, godendo al contempo di altissimi standard di sicurezza grazie alla tecnologia TP-Link HomeShield, in grado di alzare un vero e proprio scudo contro possibili tentativi di infiltrazione dall’esterno. Le funzioni di parental control, inoltre, consentiranno di gestire al meglio anche l’accesso alla rete da parte dei più giovani.

Creare la propria rete domestica non è mai stato così semplice

E non è tutto. C’è un’altra caratteristica che rende i dispositivi della gamma Deco di TP-Link unici sul mercato: la facilità di installazione e configurazione. È infatti sufficiente collegare una delle unità Deco XE75 alla rete e seguire i semplici passaggi on-screen dell’app gratuita Deco per poter iniziare subito a navigare, condividere dati e sfruttare al meglio tutte le possibilità offerte dalla nuova rete ad alte prestazioni. Grazie alla velocità Gigabit sarà possibile accedere a video ad altissima risoluzione 8K, a nuovi mondi creati grazie alle tecnologie per la realtà virtuale e a ogni tipo di applicazione ad alta intensità di banda senza avvertire congestioni di rete o cali di prestazione.

TP-Link Deco XE75 è compatibile con tutti i modelli della gamma Deco e consente di creare reti su misura per ogni tipo di esigenza e metratura: è infatti possibile espandere la rete domestica utilizzando fino a 10 unità Deco. In più, grazie alla compatibilità con l’assistente vocale Amazon Alexa, è possibile gestire la rete anche via voce, attivando funzionalità come QoS e Parental Control.

Disponibilità e prezzo

TP-Link Deco XE75 (kit da 3-unità) è già in vendita su Amazon e nelle principali catene di distribuzione con un prezzo al pubblico di 549 euro.

