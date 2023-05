ASUSTOR al Computex 2023

ASUSTOR annuncia la partecipazione a Computex 2023

Oltre a poter vedere da vicino i nuovissimi Flashstor 6 e 12 Pro, i primi NAS dell'Azienda totalmente basati su tecnologia NVMe, i visitatori degli spazi ASUSTOR potranno scoprire una serie d'interessanti novità, che andranno ad arricchire ulteriormente l'ampia gamma di soluzioni storage dell'Azienda.

ASUSTOR, uno dei più importanti e innovativi produttori di NAS fondato nel 2011 con un investimento diretto di ASUSTek Computer Inc., annuncia la propria partecipazione a Computex 2023 (Taipei Nangang Exhibition Center 4° piano - Stand L0830), dove sarà possibile toccare con mano le ultime novità e scoprire in anteprima le soluzioni che l'Azienda ha in serbo per i prossimi mesi.

Caratterizzati da un esclusivo design, che li rende perfetti per essere collocati in qualsiasi ambiente, leggeri, compatti e dotati di un efficiente sistema di raffreddamento, i nuovissimi Flashstor 6 e 12 Pro sono interamente basati su tecnologia NVMe e garantiscono elevate prestazioni in ogni situazione, garantendo al contempo un'ampia capacità di archiviazione e ampie possibilità d'espansione.

Equipaggiati con processore Quad-Core Intel Celeron N5105 a 10 nm, 4 GB di RAM DDR4-2933 ad alta efficienza espandibili fino a 16 GB, i nuovi Flashstor 6 e 12 Pro mettono a disposizione due porte USB 3.2 Gen 2x1 a 10 Gbps, una porta S/PDIF, una HDMI 2.0 (4K 60 Hz) e offrono rispettivamente la possibilità di montare fino a 6 e fino a 12 unità SSD NVMe, mentre sul fronte della connettività spiccano le due porte 2.5-Gigabit del Flashstor 6 e la porta 10-Gigabit del Flashstor 12 Pro.

I visitatori dello stand ASUSTOR, inoltre, avranno la possibilità di vedere in anteprima una serie di proposte che saranno presentate nei prossimi mesi, come, ad esempio, una nuova unità di espansione basata sullo standard USB 3.2 Gen2, in grado di garantire elevatissime prestazioni e massima flessibilità, nonché una serie NAS ideali per la casa ma, al contempo, contemporaneamente in grado di soddisfare le esigenze dei power user.

Non mancherà poi per i visitatori dello stand dell'Azienda la possibilità di scoprire le ultime novità introdotte con ADM 4.2, l'ultima versione del suo sistema operativo, mettere alla prova l'esclusiva funzionalità MyArchive, che consente ai NAS ASUSTOR di venire utilizzati come soluzioni storage a dischi removibili, vedere in azione Surveillance Center, l'app che consente la realizzazione e gestione di sistemi di videosorveglianza multicamera, sia in ambito domestico, sia per chi ha la necessità di controllare grandi impianti composti da fino a 100 telecamere e molto altro ancora.

