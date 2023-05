Confessione scioccante : Il padre accusato di stuprare e filmare la figlia per anni

Un terribile caso di abusi sessuali ha scosso l'opinione pubblica quando un padre di 46 anni ha confessato di aver stuprato la propria figlia per quasi 9 anni, filmando gli atti e persino proponendo a un'altra persona di partecipare alle violenze. Dopo essere stato interrogato dal giudice, l'uomo ha rilasciato una scioccante Confessione che ha lasciato tutti senza parole.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri in seguito alle accuse secondo cui avrebbe abusato della sua figlia sin da quando aveva solo 3 anni, nel periodo compreso tra il 2015 e aprile 2023. Inoltre, avrebbe cercato di coinvolgere un altro individuo, con cui aveva una relazione, in questi atti di violenza.

Davanti al giudice e al pubblico ministero, il padre ha affermato che questi "deliri sessuali" si sono manifestati solo negli ultimi due o tre anni, dopo essersi separato dalla moglie e aver iniziato a fare uso di crack. È stato proprio l'uomo coinvolto nella relazione a denunciare i fatti, scatenando l'apertura di un'inchiesta.

Oltre all'accusa di abusi sessuali, il padre è anche accusato di produzione di materiale pedopornografico poiché avrebbe registrato le violenze commesse tramite il suo telefono. Secondo l'ordinanza del giudice, l'uomo "utilizzava la figlia per soddisfare le sue perversioni sessuali all'interno del camper in cui viveva, spesso sotto l'effetto di droghe come la cocaina, e si preoccupava persino di registrare gli abusi commessi".

Il giudice ha inoltre evidenziato "la gravità della proposta" rivolta all'altro uomo di coinvolgere la bambina in rapporti sessuali tra adulti, sostenuta dalla condivisione di file multimediali espliciti che avevano come oggetto proprio la bambina.

Altre News per: confessionescioccantepadreaccusatostuprarefilmarefiglia