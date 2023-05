ARRIVA LA FESTA DI EEVEE IN POKÉMON UNITE

Debutta l'Esibilotta di Eevee

In occasione della Festa di Eevee, l'Esibilotta di Eevee sarà disponibile dalle 07:00 (UTC) del 25 maggio alle 23:59 (UTC) del 22 giugno. In questo nuovo tipo di lotta rapida, per tutti i giocatori (di entrambe le squadre) scenderanno in campo solo evoluzioni di Eevee: Espeon, Umbreon, Leafeon, Glaceon e Sylveon. Ci saranno Eevee selvatici in giro per la mappa e persino Eevee Gigamax farà la sua comparsa. I giocatori potranno anche ottenere dei premi come i tasselli licenza Unite; una volta ottenuti 10 tasselli, sarà possibile sbloccare le licenze Unite di Espeon, Glaceon o Sylveon.



Holowear coordinati nello Stile a quadri

Sono in arrivo adorabili Holowear coordinati per queste evoluzioni di Eevee! Stile a quadri ( Glaceon ): disponibile l'11 maggio.

Stile a quadri ( Espeon ): disponibile il 18 maggio.

Stile a quadri ( Sylveon ): disponibile il 25 maggio.

Stile a quadri ( Umbreon ): disponibile il 25 maggio.

Stile a quadri (Leafeon): disponibile l'8 giugno. Pass di lotta stagione 16

Presto sarà disponibile un nuovo pass di lotta, tramite cui i giocatori possono completare sfide e ottenere ricompense. Dalle 00:00 (UTC) del 12 giugno alle 23:59 (UTC) del 20 luglio, tra le ricompense ci saranno gli Holowear Stile aristocratico (Mr. Mime) e Stile cavaliere (Scizor), oltre agli articoli di moda per Allenatori del Set cavaliere disponibili con il pass premium di questa stagione. Altri eventi in arrivo Torna la Pikafesta : dalle 00:00 (UTC) del 23 giugno alle 23:59 (UTC) del 20 luglio.

Weekend Pokémon UNITE in arrivo: 3 - 4 giugno.